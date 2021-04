Desgarrador testimonio de la mamá de Rodrigo Curanqueo: puso en duda la versión del suicidio

En estado de shock, la mamá del joven que fue encontrado sin vida ayer en el calabozo de la Seccional Quinta, se presentó en el Juzgado para intentar obtener respuestas sobre la muerte de su hijo. Puso en duda la versión oficial que habla sobre un posible suicidio y reclama ver el cuerpo.

Andrea Muñoz junto a su pareja se presentó esta mañana en el Juzgado de Instrucción N° 1 para intentar obtener respuestas sobre la muerte de su hijo Rodrigo Curanqueo en la Seccional Quinta de Policía por la tarde de ayer. En un completo estado de shock, brindó un desgarrador testimonio a los medios de prensa en el lugar y contó que la última vez que vio a Rodrigo fue cuando se lo llevaron esposado.

“Me bajó los vidrios de la casa, estaba totalmente descontrolado, con ingesta de alcohol”, indicó Andrea, al mencionar que fue ella quien llamó a la policía para que los uniformados puedan interceder. “La policía que me tomó la declaración en la Comisaría de la Mujer me dijo que a las tres de la tarde ya tenía que estar suelto mi hijo porque son seis horas nomás de arresto”, añadió. Aproximadamente a las 16:30 fue hallado sin vida el cuerpo de Rodrigo según las fuentes oficiales y alrededor de la medianoche fue comunicada la familia de la triste noticia.

En continuidad con el crudo relato, Andrea Muñoz puso en duda la versión que indica que el joven se habría suicidado. “Él no se podría haber matado. No tenía fuerzas para matarse”, dijo entre llantos.

Por último, manifiesta que su deseo es poder ver el cuerpo de su hijo, pero hasta el momento todas han sido negativas. “No hay nada seguro de que vea a mi hijo hoy, pero yo no quiero que pase un día más. Me tienen a las vueltas, voy al hospital y mi hijo no estaba ahí. En la Comisaría no me dejaron pasar”, explicó.

Comentarios

comentar