Fernando Cotillo: «El que llega con los votos se va con los votos»

En el marco de la apertura de una nueva franja etaria para la vacunación de los vecinos caletenses en el Complejo Deportivo Municipal Ing. Knudsen, visitando el lugar y verificando su funcionamiento, el Intendente Fernando Cotillo, en diálogo con Voces y Apuntes, habló sobre la importancia del proceso de vacunación y la puesta en marcha del operativo sanitario en el puesto de Ramón Santos. Además fue consultado sobre la caravana realizada el último sábado en protesta a la gestión Municipal que el encabeza. Sobre este particular dijo: «El que llega con los votos se va con los votos»

El mandatario estaba acompañado por el Secretario de Estado de Salud y funcionarios Municipales y habló sobre los turnos para vacunación, la cantidad de vacunas que se están aplicando y como se está llevando a cabo la campaña en concordancia con la capital Río Gallegos, desde donde se maneja el sistema de turnos. Al respecto aseguró que «en una semana ya terminaríamos con la franja etaria de los 60 años y comenzaríamos con los pacientes de riesgo».

Igualmente habló sobre los controles llevados a cabo en los ingresos de zona norte, sobre los cuales aseguró que «se está manejando desde el acceso zona norte, se está preparando la llegada de dos trailers a Ramón Santos. Por el momento es solo acceso norte y la terminal».

Caravana de Protesta

Respecto a la caravana mencionó que «es un hecho político de un sector que siempre actúa de esta forma. En mi caso, pertenezco a proyecto y nos hemos presentado en todas las elecciones, en muchas nos tocó ganar, en otras acompañamos. En Caleta Olivia hubo hechos bochornosos que merecían el éxodo de la ciudad para que renuncie quien esté a cargo y nunca lo hicimos porque no corresponde».

Además el jefe comunal explicó que «están los canales para enjuiciar al ejecutivo de turno. Esto pienso como hombre de la democracia, lo otro forma parte del folclore y de infundir el miedo. De crear una imagen de la persona que no son las verdaderas, uno puede tener errores en las funciones pero por eso no vas a esperar un año y lo vas a echar a patadas». Cotillo reitero que «como hombre de la democracia lo que pienso es que el que llega con los votos, se va con los votos, desde nuestro sector, nunca se hizo planteos de esa naturaleza, porque no es la forma», aseguró.

Mirá la nota completa:

Luego de la visita realizada al Complejo Deportivo Municipal, donde se realiza la vacunación, el Intendente Municipal Fernando Cotillo publico en sus redes sociales el siguiente video:

