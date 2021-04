“Vamos a seguir trabajando junto al Municipio para regularizar los comercios”, dijo Iris López de Comerciantes Unidos

Esta mañana se concretó un encuentro convocado desde la Secretaria de Producción, en respuesta al pedido de la Cámara de Comercio e Industria, a fin de abordar aspectos vinculados a las inspecciones que se realizan sobre la actividad comercial. Su presidenta, Miriam Giorgia, no asistió a pesar de haber pedido la reunión por redes sociales y el encuentro solo se desarrolló con la participación de “Comerciantes Unidos”.

La reunión fue encabezada por la secretaria de Producción Tania Sasso, junto a la subsecretaria de Comercio e Industria Silvina Baigorria y el Dr. Daniel Aybar responsable del Juzgado Municipal de Faltas N° 2, con competencia en la resolución de causas que involucran al sector comercial.

Como integrante de Comerciantes Unidos, Iris López, hizo referencia a la tarea del Municipio y su facultad de controlar el cumplimiento de las normativas vigentes, como así también, la posibilidad que tienen los comerciantes de hacer su descargo si lo consideran pertinente, o completar la documentación necesaria para continuar desempeñando su actividad.

En relación a ello, valoró el trabajo que se realizó desde el área a lo largo del último año junto comerciantes que necesitaban regularizar su condición para acceder a diversos programas.

“Vamos a seguir trabajando de la misma manera, las inspecciones se van a seguir haciendo como corresponde y eso fue lo que nos ha transmitido Tania Sasso. Hemos estado trabajando de esta manera y no hemos tenido problemas y si algún comerciante no tiene las cosas en regla, las tendrá que poner en regla como corresponde”, indicó.

Asimismo, el Juez Daniel Aybar, remarco que las clausuras se aplican según lo que especifica el Código de Procedimientos de Faltas y la Ordenanza N° 5420, siendo habitual que se levanten y ordenen clausuras, sin ser necesaria la intervención de la fuerza pública.

“En la orden de clausura no se solicitaba la fuerza pública por que, generalmente, los comerciantes no se oponen a los procedimientos municipales. En este caso parece que sí, porque hubo un quebrantamiento de la clausura en dos oportunidades, según consta en el Expediente. Se tuvo que recurrir a la fuerza pública y eso ya no depende de la Municipalidad, ni mucho menos del Juzgado”, indicó.

Aybar también destacó la importancia de generar estos espacios de diálogo y participación para los comerciantes les recordó que desde el organismo, tienen absolutamente garantizado el derecho a defensa e imparcialidad.

Por último, Baigorria expresó que el objetivo del encuentro fue clarificar el panorama sobre lo acontecido recientemente y llevar tranquilidad sobre el proceder de los inspectores de comercio ante una clausura determinada por la justicia municipal.

“No estamos procediendo a clausuras por deudas»

