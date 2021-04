Nueva marcha por Karim, Lautaro y Natasha

Durante la mañana, en Voces y Apuntes, habló Alex Fernández, padre de una de las víctimas, para convocar a la comunidad a marchar por justicia por las víctimas del incendio intencional el 5 de enero del 2020 en el Barrio 17 de Octubre.

La movilización comenzó a las 13 horas a los pies del Gorosito y el pedido principal es el del rastreo de los teléfonos celulares de los sospechosos involucrados en el hecho

Al respecto, Alex dijo que «hoy tenemos dos videos que no muestran nada, no se puede hacer nada con esos. Estamos pidiendo el rastreo de los teléfonos, pasó un año y 3 meses y no lo tenemos. Nos prometieron que con eso íbamos a tener más certezas de lo que pasó».

Mirá la nota completa:

Comentarios

comentar