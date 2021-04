Sasso sobre el caso Villares: “Me sorprende que la Cámara respalde esta situación tan irregular»

La Secretaria de la Producción, Tania Sasso, y la subsecretaria de Comercio e Industria, Silvina Baigorria, acompañaron al intendente Fernando Cotillo en la entrevista que brindó a Canal 2 para explicar los hechos que motivaron la clausura del comercio de Aníbal Villares.

Tanía Sasso llegó a la entrevista luego de reunirse con la presidenta de la Cámara de Comercio, Miriam Giorigia, quien horas antes, mediante un comunicado público, cuestionó la clausura del comercio O12, a pesar de que el mismo no tiene un solo documento al día.

En ese comunicado mencionó la Secretaria de Producción, «Giorgia avaló las irregularidades y la falta de transparencia de ciertos comerciantes ante el Estado municipal», destacando además que «fue una declaración vacía para evitar el silencio, sin una comunicación previa con nosotros para ponerla al tanto”, dijo Sasso sobre las palabras de la presidenta de la Cámara de Comercio.

“Me sorprende que la Cámara respalde esta situación tan irregular y ponga su manto de respaldo ante una acción completamente ilegal. Los comerciantes quieren trabajar de manera igualitaria y ese es un consenso general”, aportó.

Además, Sasso sostuvo que cuando Cotillo asumió la gestión en diciembre de 2019 se encontraron con el 82% de los comercios sin habilitación comercial. Luego se reunieron con la Cámara de Comercio para organizar un plan de acción. “Este es la metodología que adoptamos desde el principio de la gestión y durante la pandemia recibimos a mas de 3000 comerciantes en reuniones pequeñas”, dijo Sasso, quien aseguró que el planteo que hacen los comerciantes es siempre la dificultad que tiene para competir contra la venta trucha o ilegal.

“Esto es comercio ilegal”, esgrimió Sasso al hacer referencia al local de Aníbal Villares. “Hace 10 años que no está habilitado y no tributa. No sabemos si tiene constancia de ASIP, de AFIP o de alquiler. Esto es competencia desleal con el resto de los comerciantes. Nosotros trabajamos por y para el comerciante para cumplir con la competencia leal”, aseguró Sasso.

Silvina Baigorria: «A Villares se lo notifico y se le dió plazos»

Quien también brindó declaraciones fue la subsecretaria de Comercio e Industria, Silvina Baigorria, quien fue contundente respecto a las irregularidades.

“A Villares se lo viene notificando desde 2020 cuando iniciamos un relevamiento comercial. Se lo notificó y se le dio plazos, y en la primera visita maltrató a los inspectores aduciendo que incumplían los protocolos.

Durante 2020 se realizaron 4 inspecciones en las que no prestó colaboración. Su negocio es clandestino”, contó Baigorria.

“Es una falta de respeto a los demás comerciantes que a pesar de la pandemia han hecho un gran esfuerzo para mantenerse en regla con el Municipio y con sus empleados”, cerró.

