Matias Quinteros: «Del Gobierno de «Sabemos cómo hacerlo» al «Vale todo”

Así lo expreso el Presidente del Centenario partido refiriéndose a los dichos manifestados por el Intendente Municipal, frente a los hechos sucedidos con el comerciante local Aníbal Villares. El comunicado de uno de los referentes de la oposición en Caleta Olivia indica textualmente:

Quinteros expreso: nunca se hacen cargo de nada, ellos distorsionan todo, esta muy claro que hubo un exceso y abuso de autoridad, quiero expresar mi repudio absoluto y enérgico a la violencia, venga de donde venga, además es repudiable y vergonzoso pretender justificar y querer tapar el hecho por un faltante de documentación o cualquier situación irregular que se le pueda objetar al comerciante.

Si bien ahora las autoridades a cargo del accionar de las fuerzas policiales deben dar explicaciones y sancionar severamente a aquellos que actuaron en forma desmedida y este tipo de atropellos no es el primer caso en nuestra localidad, esto no se puede tolerar más en democracia.

Quinteros agrego: Esto no es una casualidad, es una cualidad de este gobierno, siempre implemento la violencia, el atropello, la doble vara, la desigualdad ante la ley, desmedros que los lleva adelante de varias formas, disfrazándola en algunos casos. Consultado a que se refiere específicamente, Quinteros expreso: el hecho de la publicación del recibo de sueldo de la esposa, por el Cual Cotillo dijo que es una falta grave, entonces la pregunta es como usted y todo su gabinete si puede difundir públicamente la supuesta deuda y el faltante de documentación del comerciante con el municipio, además de atacarlo y crucificarlo en todos lados de que está en una situación de clandestinidad. Y continuo: Cotillo en su arrogancia de creerse el dueño de la verdad absoluta, está perjudicando a nuestra sociedad, su agenda está de espalda a la gente y no pone como prioridades los problemas que nuestra comunidad espera que sean resueltos. El intendente con este despropósito perdió todo tipo de autoridad, con qué cara puede decir y pedir que la sociedad lo entienda, que sea solidaria y que colabore. Cotillo y su sequitos en cada ocasión sacan ventaja económica sin mediar e importarle nada, no hay nada más irritable y violento que en plena pandemia y crisis económica subirles los impuestos un mil % para darse su propio aumento sideral de sueldo de casi un 70 % ( cuando supuestamente estábamos en emergencia económica), esto no es solidaridad esto es chantaje, la gente no va parar de expresar su irritación por más que usted use la represión y el apriete para callar a quienes se indignan de sobremanera por lo que se roba su señora en guardias activas truchas, porque es una aberración total para la comunidad a sabiendas de todo lo que falta en nuestro hospital ni hablar del “reconocimiento” que hacen con los propios trabajadores de la salud que reclaman el pago de guardias activas realizadas en tiempos de pandemia en Santa Cruz y que hoy son tildados de mercenarios.

Quinteros dijo: Recordemos que estas situaciones ya son cotidianas y lamentablemente se le hicieron costumbre a este Gobierno de intolerantes que se dedicaron a perseguir durante todo el tiempo a los pequeños emprendedores gastronómicos para sacarlos de la zona de la costanera e inclusive se le invento causas por intoxicación por alimentos y ahora dice que no persigue a nadie. Vemos como ningunean a todos, por eso hubo marchas de algunos sectores de comerciantes, hubo cortes de rutas por diferentes sectores, acampes en la municipalidad e inclusive agrupaciones políticas que trabajaron para ellos en su campaña todos ellos reclamaban ser atendidos para dialogar, a esto hay que sumarle también lo del reciente reclamo de Mechenien , o como también en su momento FUVECO ante el tarifazo excesivo que aprobaron sin mediar la gravísima situación económica, o sea este gobierno de la mano de Alicia y los Fernández volvieron para ser los peores creyendo que la sociedad le dio la impunidad para hacer lo que quieran. Culmino

