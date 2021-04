Cotillo: «Aníbal Villares politizó su caso para ocultar las irregularidades de su comercio»

Así lo manifesto el Intendente Fernando Cotillo en una extensa entrevista brindada a Canal 2 de Caleta Olivia para aclarar cuál es la situación comercial de Aníbal Villares y O12, luego de la clausura del local «por incumplimientos e irregularidades y del ataque al Municipio a través de las redes sociales».

Durante la entrevista se transmitieron imágenes de las cámaras de seguridad del Hospital que no muestran maltrato de los efectivos policiales a Villares, pero sí que este se escapó del patrullero y luego se tiró al piso.

El Intendente narró los hechos que llevaron a la clausura del local O12 y sostuvo que «previo a la misma, se le pidió a Villares en más de cinco oportunidades que regularice la situación administrativa de su comercio, sin obtener más respuesta que agravios a los inspectores que solo cumplían con su trabajo».

Cotillo explicó al Canal 2 que «Aníbal Villares politizó su caso para ocultar las irregularidades de su comercio que llevan más de 10 años y acumulan una deuda de $300.000 contra el Estado».

Asimismo, manifestó que «la clausura no tiene nada que ver con la deuda, sino con la situación irregular». Así mismo dijo que «todo lo que ocurrió después fue con la Policía a la que no culpamos porque realizó su trabajo. Como intendente de Caleta Olivia, no tengo competencia ni con el Hospital Zonal ni con la Policía, ya que son dos instituciones que responden al Gobierno provincial”, agregó.

Cotillo también criticó la decisión que tomó Villares de hacer públicos los recibos de sueldo de su pareja y pidió que se retracte públicamente. Al mismo tiempo, aclaró que no existe vinculo entre la clausura de O12 y los ataques de Villares hacía la pareja del Intendente.

“Villares no debe mezclar el accionar de los inspectores de comercio ante un negocio que nunca estuvo en regla. El se debe retractar públicamente, sino seguiré la vía judicial”, sentenció el mandatario.

Ante las operaciones políticas para generar una marcha en su contra, Cotillo recordó que fue elegido por tercera vez como Intendente por el voto popular y que la ciudadanía volverá a elegir autoridades dentro de 3 años.

Tanto el intendente Cotillo como el Secretario de la Coordinación, Juan Carlos Gómez buscaron brindar datos precisos a la ciudadanía para «desmentir la desinformación que Villares y otros malintencionados infunden en las redes sociales para generar odio y miedo».

Juan Carlos Gomez: «El Intendente fue elegido para gobernar esta ciudad durante cuatro años»

Así lo dijo en la entrevista en el medio televisivo local, en ese sentido, Gómez aseguró «que son hombres y mujeres de la democracia, que participan en política porque creen en las libertades y que rechazan cualquier tipo de violencia».

El funcionario también remarcó que «no se expresan livianamente sin conocer los hechos y llamó a la reflexión a quienes utilizan las redes sociales para infundir el odio».

Destaco mas adelante que “Caleta Olivia no pasa su mejor momento sanitario como el resto del mundo. Les pido que bajen los decibeles y que comencemos a vivir en una ciudad normal donde la gente cuando se levanta encuentra su calle limpia, la ciudad ordenada y no encuentre en las redes esto que básicamente es basura”, enfatizó Gómez.

“A todos los vecinos que tengan una duda les pedimos que se acerquen al Municipio para hablar con nosotros. El Intendente fue elegido para gobernar esta ciudad durante 4 años y cuando asumió juró cumplir y hacer cumplir todas las normas. Vamos a seguir trabajando así”; cerró.

