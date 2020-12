Caleta Olivia: Buscan que los comercios abran los domingos de 8 a 21

El intendente Fernando Cotillo se reunió con miembros de la Cámara de Comercio para realizar un análisis sobre la apertura de comercios habilitados y canalizar el pedido del sector comercial que aún no puede abrir sus puertas, en el contexto de Pandemia. De dicho encuentro, participó la presidente de la Cámara Miriam Georgia y referentes gastronómicos e institutos privados de enseñanza.

En este contexto, se dispuso que, desde este fin de semana, todos los negocios ya exceptuados podrán abrir sus puertas los días domingo en el horario de 8 a 21 horas. Si bien se espera la nueva resolución del COE para conocer cómo será su implementación, el intendente Cotillo adelantó que el ingreso de clientes será de acuerdo a la terminación del DNI.

En esta etapa, también se tomaron los requerimientos de algunos sectores que serán elevados al jefe de Gabinete de Santa Cruz, Leonardo Álvarez, quien evaluará las posibilidades para aquellos comercios que se encuentran sin actividad.

En este sentido, el intendente, Fernando Cotillo, explicó que el objetivo principal es poder minimizar el impacto económico en algunos sectores comerciales. Específicamente, del 8% que no está en funcionamiento.

Por otro lado, se refirió al rubro gastronómico, mencionó que recepcionó los protocolos y que pedirá al Gobierno provincial que disponga para el sector la atención con mesas al aire libre y un mínimo de personas dentro del local.

Por otro lado, Marisol Godoy, representante del instituto IGA, manifestó que solicitaron poder iniciar sus actividades y además realizaron la presentación de los protocolos adecuados.

“El jueves nos vamos a volver a reunir para avanzar. Este ha sido un año muy difícil para nosotros porque es el único IGA del país que no estuvo en funcionamiento a nivel presencial. A partir de ahora esperamos respuestas favorables sobre todo en el sector gastronómico”, culminó.

