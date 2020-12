Polo Obrero convoca a jornada de lucha provincial

El Polo Obrero dio a conocer un comunicado donde anuncia que se realizó un plenario donde se resolvió accionar con una jornada de lucha provincial.

El comunicado textualmente expresa lo siguiente:

Un gran Plenario para enfrentar los desafíos de Diciembre

POLO OBRERO SANTACRUZ

Participaron 25 delegados desde 21 dispositivos de conexión de las localidades de RIO GALLEGOS, RIO TURBIO, 28 DE NOVIEMBRE, SAN JULIAN, LOS ANTIGUOS, GOBERNADOR GREGORES, LAS HERAS Y CALETA OLIVIA.

Las principales resoluciones remiten a dos jornadas de lucha provincial para los días 4 y 14 de diciembre para reclamar los tan postergados derechos incumplidos.

Los Delegados plantearon las problemáticas de las distintas localidades donde el Polo Obrero abre asambleas para canalizar la lucha de la clase trabajadora mas postergada.

-en 28 de Noviembre, el intendente Fernando Españon (Fpv-ser), desalojó a 75 familias de una toma de terrenos con casas ya habitadas por mujeres con hijes y demás familias, al mismo tiempo que no garantiza planes de viviendas unifamiliares, ni entrega de terrenos a los trabajadores y si a emprendimientos privados como el del ministro de seguridad bonaerense Sergio Berni.

– La localidad de Gobernador Gregores, esta rodeada de 5 proyectos mineros que saquean nuestros recursos, les rebajaron retenciones de un 12% a un 8%, sin tener un control en los pasivos ambientales etc.; y sin embargo existen cientos de desocupados, que no son considerados como mano de obra local y persiguen a quienes luchan por la ampliación de los derechos de la clase trabajadora y no pactan con el Intendente de turno.

– En San Julián, hay una situación similar pues el Proyecto Minero Cerro Vanguardia en producción desde 1997, no garantiza el trabajo genuino, existe un grupo de mujeres autoconvocadas que reclama alimentos al municipio, un movimiento de desocupados (60% son mujeres) y cerca de 300 anotados en la bolsa de trabajo en Comercio, y otros tantos en Uocra, esperando 12 obras publicas que no arrancan.

Las Heras, la capital del petróleo de Santa Cruz, donde hay radicadas mas de 150 empresas petroleras abunda la desocupación, con el ejido urbano rodeado de aparatos de extracción de petróleo, la ciudad de las grandes luchas obreras, hoy se encuentra con municipales acampando hace 10 días en el techo de la municipalidad.

Los delegados de Caleta Olivia denunciaron la falta de entrega de alimentos tanto del ámbito municipal como provincial, también señalaron que hace 5 meses que no recibimos alimentos desde Nación porque según dicen “el gobierno provincial asiste dos veces al mes a todas las organizaciones” en una maniobra totalmente repudiable.

El Intendente Fernando Cotillo firmó un convenio para pasar a 1570 trabajadores de planes y cooperativas municipales a los programas sociales “Potenciar Trabajo”, entonces, el municipio pretende arrebatar a quienes vienen precarizados hace mas de 10 años la perspectiva del pase a planta permanente y los pone a disposición de Nación para que sigan precarizados.

-Los Antiguos, una localidad que sufre el envenenamiento de las fumigaciones por las plantaciones de cereza, es otra de las ciudades, donde además de la problemática social de la desocupación y la falta de viviendas; ha crecido la violencia de género, lo cual no es ajeno al resto de las localidades, aquí también desestiman las denuncias, no te las toman, no les dan curso, y es así es como va agravándose la violencia que puede terminar en cualquier momento en un femicidio. Frente a estas problematicas,se voto conformar la fracción del PDT en las Asambleas del Polo, y llevar adelantes talleres sobre Violencia, ESI, etc…

-Rio Gallegos, la ciudad capital, con el sistema sanitario y de salud colapsados, con reclamos salariales, el Polo Obrero se va abriendo paso en las barriadas a fuerza de movilizar y presentar petitorios ha conquistado en varias oportunidades asistencias urgentes pero que son insuficientes, con bolsones de alimentos para una familia tipo no dura una semana, el tema habitacional es gravísimo y hay muchas familias en situación de calle, por eso propusieron a toda la Provincia un empadronamiento para exigir planes de viviendas.

En síntesis, el Polo Obrero en Santa Cruz, crece al calor del debate y la acción cotidiana; tenemos un gran desafío para este diciembre ante un ataque aun mas severo para las condiciones de vida, el desafío es el de salir a la calle hasta que a la crisis la paguen los capitalistas. Votamos el empadronamiento masivo de compañeros y compañeras que no están recibiendo ninguna ayuda para reclamar un Bono de Fin de Año de $15000

Planteamos la unidad de ocupados y desocupados para enfrentar el ajuste de los gobiernos (Nacioal-Provicnial-Municipal) en el contexto del aumento del costo de vida, aumento de las naftas, los futuros tarifazos, la eliminación del IFE, y de los ATP.

Vamos por los alimentos para cada familia en situación de pobreza, por tierra y viviendas, por becas de conectividad para les estudiantes y TRABAJO GENUINO para todos los desocupados.

Alvaro Santana responsable Polo Obrero Santa Cruz

