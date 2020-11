Ricci quiere que vuelvan las clases

Durante la Sesión de hoy en la Cámara de Diputados Provincial, la Diputada Nadia Ricci pidió la incorporación y tratamiento de un proyecto de su autoría para solicitar al Concejo Provincial de Educación un protocolo de vuelta a clases y mantenimiento de edificios escolares. Lamentablemente, los diputados oficialistas no le dieron apoyo y pasó a comisiones.

“Necesitamos que los chicos vuelvan a las aulas, sobre todo los cursos iniciales y aquellos que están cerrando su etapa escolar. Es importantísimo que comencemos a priorizar a nuestros chicos y entendamos que es vital la re vinculación de estos alumnos con sus compañeros y sus docentes, vínculo que se vio trastocado durante todo este 2020”, sostuvo Ricci.

En este sentido, la legisladora explicó que hay muchos alumnos que por algún motivo desertaron del sistema virtual y no están teniendo actualmente ni clases virtuales ni presenciales.

“Lamentablemente no tuvimos el apoyo de nuestros compañeros, y no pudimos tratar esta iniciativa que pone en primer lugar a aquellos a los que no pudimos garantizar la igualdad en el acceso a las condiciones que permiten y hacen posible la educación a distancia”, dijo.

Asimismo, pidió al Poder Ejecutivo Provincial a través del Consejo Provincial de Educación, informe si se está realizando un plan de mantenimiento, reparación y readecuación de los establecimientos educativos que permitan dar cumplimiento a los protocolos sanitarios, necesarios para su reapertura en este nuevo contexto.

