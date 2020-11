Las Heras al Rojo Vivo, represión y suspensión de concejales. Repudio de organizaciones

PARTIDO OBRERO LAS HERAS

La Policía de Alicia Kirchner reprimió a las mujeres en el Concejo Deliberante

En la tarde de hoy, en las instalaciones del Concejo Deliberante de la localidad; próximo al CIC “Micaela Santana”, se desenvolvía una jornada mas del reclamo que desde hace semanas llevan adelante trabajadores municipales precarizados, contratados, de planta permanente y delegados de ATE; por aumento salarial y pase a Planta en el Municipio local.

En un confuso episodio, hubo un intento de los concejales ligados al Intendente Carambia, de suspender a la concejal Alonso, quien viene intentando sin éxito mediar con los manifestantes; este hecho desencadenó el ingreso de los trabajadores al recinto del Deliberante.

En un hecho que sorprende por la rapidez, se hizo presente el GOE de la Policía Provincial, que reprimió salvajemente con golpes y balas de goma principalmente a las mujeres que se encontraban en el lugar, entre ellas la propia Concejal Alonso, la Dra. Rasury y 3 empleadas municipales que debieron ser atendidas en el Hospital local.

Mira el Video

Parece que Carambia no esta solo en el intento de mantener bajo la línea de indigencia el sueldo de los trabajadores municipales, sino que cuenta con el aval del Gobierno Provincial.

Nadie desconoce, que el GOE no se desplaza por decisión propia desde Caleta Olivia a Las Heras, sino con la anuencia de las máximas autoridades.

A Carambia, no le bastó el ataque con su patota y difamar a ATE y al Polo Obrero para quebrar el reclamo de quienes solo reclaman que sus tareas sean reconocidas con un salario que cubra la canasta básica de alimentos.

Tampoco podrá tapar estas voces legítimas con sus difamaciones, los verdaderos ´”ídolos” de la Las Heras no son las “estatuas” con que el Intendente pretende adornar la ciudad, sino sus habitantes y los trabajadores que viene luchando para salir de la miseria.

Desde el Partido Obrero repudiamos enérgicamente la represión ejercida por la Policía de Santa Cruz sobre todos los manifestantes, y especialmente sobre las compañeras mujeres.

Nos solidarizamos incondicionalmente con el reclamo de Pase a Planta y aumento salarial que reclaman los trabajadores.

Exigimos la separación inmediata del Secretario de Obras Pública Gabriel Guaitima, quien fuera detenido y procesado por el ataque de su patota a los trabajadores municipales.

El Intendente Carambia y el Ministro de Seguridad de la Provincia de Santa Cruz, si les queda un poco de decoro, deberían presentar su renuncia.

CTA Zona Norte Santa Cruz

Cuando se trata de reprimir a los trabajadores los gobiernos se alinean . Cuando se trata de reprimir a los trabajadores los gobiernos se alinean . Desde la CTA Regional Zona Norte repudiamos la represión ejercida por la policía provincial hacia los trabajadores y trabajadoras municipales de Las Heras que se encuentran luchando por un salario digno. Nuestra solidaridad con los compañeros y compañeras de ATE Las Heras S.C. e instamos al Intendente José María Carambia que deje la soberbia de lado , se junte con el sindicato a resolver el conflicto y empiece a gobernar en beneficio del pueblo. Nuestra solidaridad con los compañeros y compañeras de ATE Las Heras S.C. e instamos al Intendente José María Carambia que deje la soberbia de lado , se junte con el sindicato a resolver el conflicto y empiece a gobernar en beneficio del pueblo. CTA Regional Zona Norte de Santa Cruz.

Comentarios

comentar