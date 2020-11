Ayuda para Eitan: Aylen, la mamá, pide trabajo para poder llevar adelante el tratamiento del pequeño

Cecilia Aylen Ardino es la mamá Eitan, un niño de tres años que, en un principio, fue diagnosticado con leucemia pero que luego en la Clínica del Valle de Comodoro Rivadavia le negaron ese diagnóstico pero con la advertencia de que él está al borde de dicha enfermedad y mientras siga con un tratamiento de alimentación y vitaminas, no caerá en la misma. Ella busca trabajo fijo y en blanco para poder seguir sistemáticamente con el tratamiento.

«Mi hijo está con anemia microfísica», informó Cecilia, «él tiene que tomar muchas vitaminas para que no se le despierte la leucemia, cuando fuimos al hospital le hicieron todos lo análisis y todo indicaba que el era un niño con leucemia, pero no es así, está al borde la leucemia, si no llega una buena alimentación y no toma sus vitaminas puede caer en la leucemia. Por eso todos los meses viajamos a la Clínica del Valle a Comodoro, para que le extraigan sangre y le realicen el estudio, varía por la toma que uno le da y la alimentación».

«Me quedé sin trabajo y salí a pedir porque necesito darle una buena alimentación, y sin trabajo y sin un sueldo no se le puede dar, el Hospital Zonal solo me cubre la consulta, no me cubren el viaje, las horas estando allá, a las 6 de la mañana le sacan sangre y a las 7 de la tarde recién me dan los resultados» , contó y agregó que «salgo a vender pollo, tortafritas, calzones rotos, comparten mis estados, todo antes del viaje, todo a través del Facebook. Con eso puedo pagar el desayuno, el almuerzo y la merienda, quizás no es mucho, pero para una persona que no tiene es difícil».

En cuanto al diagnóstico del pequeño, Cecilia recordó: «él cuando nació, nació con unos bultos en la cabeza y el cuello, pero no se fueron, después empezó a defecar con sangre, caímos a la guardia y después de todos los estudios la doctora me dijo que tenía leucemia y que teníamos que pedir una cama en el Garraham. En la Clínica del Valle me dijeron que no tenía leucemia, pero que estaba al borde».

«No estoy buscando una ayuda económica, necesito algo estable, soy fuerte, soy joven, puedo trabajar por mi salud y la salud de mi hijo. No puedo estar viviendo de la nada o de ayudas económicas», recalcó.

Mirá la nota completa y su publicación en las redes:

«Caleta Olivia

22 de noviembre del 2020

Sr. Me dirijo a usted con el fin de una solución soy una persona respetuosa y necesito respeto hacia a mi y mi hijo tengo un nene de 3 años el cual desde la fecha 26/06/2017 el empieza su internación en el hospital zonal de Caleta Olivia dándole el diagnostico de leucemia y tiene ganglionares dispersas a nivel mesentérico el cual requirió viajar todos los meses a la Clínica del Valle con la doctora GutierrezM.Florencia (HEMATO ONGOLOGA) pediatra ella nos diagnostico también con el doctor Romani.Gerardo que es el doctor de cabecera de mi hijo en el cual ellos diagnosticaron a mi hijo con anemia microcitico e hipocromía dijeron que era una anemia al borde de una leucemia mi hijo para no caer en la leucemia debe hacer un tratamiento todos los días del mes y debe viajar mensualmente a la Clínica del Valle para que la doctor GutierrezM.Florencia le saque tres muestras de sangre y ver el seguimiento de como esta . Yo no tengo un trabajo trabajaba y se me termino el contrato cuando yo estaba haciéndole los estudios a mi hijo en el 26/06/2017 . Desde ese día empezamos a hacer los estudios todos atreves del hospital con el carne hospitalario y pagando particular el viaje y los alimentos porque viajábamos a las 05:00am de la madrugada y a las 20:30 pm de la tarde estaban los resultados en el cual nos manteníamos todo el día a la deriva esperando que nos den el diagnostico de como siguió su sangre , yo vendo pollo para poder viajar el ultimo viaje antes de la pandemia el querido hospital zonal cometió el error de no enviar la autorización para que mi hijo pueda hacerse el seguimiento de todos los meses viajamos y nos dieron esa noticia cuando mi hijo estaba en ayunas esperando sacarse sangre eso fue el día 17/02/2020 Tuvimos que volver a Caleta Olivia sin un seguimiento y sin saber como esta la sangre de mi hijo fuimos a ver al doctor de cabecera Romani.Gerardo el cual el día 26/02/2020 pudimos hacerle los estudios en el hospital zonal ya que solo tenemos el carne hospitalario en el cual el doctor nos dice que tenemos que viajar en cuanto la pandemia se relaje ya que mi hijo pasa peligro por que el tiene defensas bajas . Por otro lado el doctor también puso en la libreta sanitaria que mi hijo tiene quistes eutomreba que se debe operar porque eran los ganglios que no se fueron con el tiempo debe ir a cirugía .

asta el día de la fecha estamos esperando viajar . Y entregando currículo buscando una respuesta por todos lados enviando cartas a la señora Alicia.Kirchner yendo a la municipalidad buscándolo mandándole mensajes constantes yo no tengo un plan yo no tengo un subsidió yo no obtengo dinero de ningún lado mas que la tarjeta alimentaria mi hijo necesito tratamiento diario y buena alimentación y yo soy una mama responsable con energía de buena salud y con ganas de llevar a mi hijo adelante necesito que me escuchen y que puedan darme una mano un trabajo por que mi hijo lo necesita el necesita una obra social no un bolsón de comida o una ayuda económica necesito que alguien me responda Urgente si me tienen que operar a mi hijo como hago ¿?

Soy Cecilia Aylen Ardino 24 Años , Estudie Acompañante Terapéutico .»

Comentarios

comentar