Carambia y la estatua de Riquelme, genero polémica en la comunidad

-Sr. Intendente. Como verá, Las Heras no necesita una estatua, necesita que suplan sus necesidades esenciales. Por favor, no haga oído sordo, porque como va, sus planes de seguir en la política se va a caer si mal gasta la plata de la ciudad. Ya que mata a todo comerciante con los impuestos super altos, use ese dinero para suplir las necesidades de los vecinos. Yo no necesito nada de usted, pero no soy ciega a la necesidad de la gente. Espero y se haga un tiempo para leer los comentarios, así como cada vecino se tomó el tiempo de escucharlo y votar por usted.