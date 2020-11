Obaya: “Cotillo tiene agentes del COE que violan datos personales de pacientes con COVID”

La referente radical Paula Obaya afirmó que en las últimas semanas se han violado datos privados de personas que han contraído COVID y esto ha generado gran malestar en la población. “Agentes municipales han armado grupos de whatsapp violando datos personales de pacientes. No sólo violaron la LEY 25.326 de Protección de los Datos Personales, sino que además se ha generado un estado de alarma en la población».

«Durante las últimas semanas se han podido divisar distintos grupos de whatsapp armados por los propios agentes municipales que trabajan para el intendente Cotillo y difundiendo datos personales de aquellas personas que contrajeron el virus COVID».

“Esto no solo habla de la mala gestión que se está llevando adelante por parte del intendente, sino de la poca responsabilidad y la falta de directivas claras a sus sequitos. La LEY 25.326 de Protección de los Datos Personales habla de que el o los responsables de datos deben adoptar las medidas técnicas y organizativas que resulten necesarias para garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos personales, de modo de evitar su adulteración, pérdida, consulta o tratamiento no autorizado, y que permitan detectar desviaciones, intencionales o no, de información, ya sea que los riesgos provengan de la acción humana o del medio técnico utilizado”, afirmó Paula Obaya.

“Esto es una clara violación a los derechos de las personas que, además, tan mal la están pasando por contraer un virus que muchas veces es mortal. Tenemos los datos fehacientes para entregar al ejecutivo sobre los agentes que están difundiendo datos y así sean removidos o despedidos por violar una ley de carácter nacional. Es de una gravedad inusitada como se está manejando el COE a cargo del intendente“, continuó.

«El tratamiento de datos personales es ilícito cuando el titular no hubiere prestado su consentimiento libre, expreso e informado, el que deberá constar por escrito, o por otro medio que permita se le equipare, de acuerdo a las circunstancias. El referido consentimiento prestado con otras declaraciones, deberá figurar en forma expresa y destacada, previa notificación al requerido de datos. Todo ello lo menciona la ley 25.326».

“Además de presentar todas las pruebas ante el Ejecutivo, lo haremos ante la Justicia, que es quien debe encargarse de estas personas que están violando leyes, generando estado de pánico en la comunidad y entorpeciendo la gran tarea que está llevando a cabo todo el personal de salud”, culminó.

