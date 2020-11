“Sin los permisos correspondientes nadie puede ingresar a Santa Cruz”, dijo la Subsecretaria de Seguridad Vial de la provincia

María Saenz, subsecretaria de Seguridad Vial de Santa Cruz, se refirió a las dos familias que había quedado varadas en el puesto policial “Ramón Santos” cuando pretendían ingresar a la provincia.

Aclaró que uno de los integrantes aseguró que poseía domicilio en Cañadón Seco, donde pretendía ingresar y el resto con domicilio en La Rioja. “El que tiene domicilio en Cañadón Seco, solamente presentó una fotocopia, y no aportó físicamente su documento. Es un hombre de apellido Ocampo, aunque en realidad el que tiene que decidir el ingreso a la provincia es el COE de cada localidad. El que ingresa tiene que tener su permiso y si no lo tiene no puede ingresar”, sostuvo.

Consideró que “en este caso la familia no tenía el permiso del COE de Cañadón Seco para ingresar, razón por la cual no podíamos permitir el ingreso”.

En este sentido se comprobó posteriormente que Ocampo nunca hizo el pedido formal de ingreso al COE de la localidad de Cañadón Seco.

Saenz efectuó declaraciones en el programa “El último que apague la luz”, que conduce Ricardo Duarte en la 96.5, aclaró además que “a pesar que viajaban con menores de edad, no somos insensibles a eso, pero hay que aclarar que nadie está retenido contra su voluntad y son ellos quienes están decidiendo sobre la vulnerabilidad de sus hijos, aunque a Santa Cruz no podían ingresar. Ellos pasaron voluntariamente en el lugar y si pasaron frío y hambre es de forma voluntaria porque nadie los obligó a estar ahí”.

Al referirse a situaciones similares ocurridas en otras provincias del país señaló que “en Santa Cruz seguimos en ASPO (Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio) y para ingresar a Santa Cruz se deben tener todos los permisos. Si la institución o la localidad que corresponde al autorizar esos permisos que se solicitan en la pagina www.circulacion.santacruz.gov.ar y donde cada uno a su circunstancia solicita su permiso y después cada una de las áreas responsables de habilitar esos permisos lo hacen por el sistema y nosotros desde Ramón Santos chequeamos. E ingresan si están habilitados y eso no lo determinamos nosotros, solo controlamos que tengan la habilitación”, aclaró.

“En Ramón Santos, las personas que están autorizadas ingresan y si no, no pueden hacerlo. A nosotros nos excede esa autorización y de hecho hay un sistema digital que está todo coordinado. Lo que le pedimos es que tramiten los permisos desde su lugar de partida, porque si llegan a Ramón Santos y lo generan en ese lugar, corren el riesgo de que no se lo autoricen. O bien no tengamos internet o se corte la luz o bien tengan muchas horas de espera para que se lo autoricen”, recomendó.

Señaló también que “si tienen el permiso de ingreso no tendrán ningún problema”, manifestó.

Sobre el extenso viaje que realizaron y atravesaron diversas provincias durante el viaje hasta llegar a Santa Cruz consideró que “ellos tenían una foto de la documentación, nada más. Una fotocopia no acredita identidad. Sino andaríamos todos con fotocopias. Y su llegada a la provincia, tras atravesar otras, no entendemos en que se habrán basado otras provincias para que los dejen circular. Cada provincia tiene su forma de acreditar si las personas residen en tal lugar. Ya hemos tenido otros casos, en que familias debieron volverse por situaciones similares”.

Al referirse a la llegada de las fiestas y el período de vacaciones, aseguró que desde el área de Seguridad Vial de la provincia “tenemos el Plan de Verano y se implementará de acuerdo a las circunstancias que no son las mismas que el año pasado. Se va a trabajar fuertemente en la coordinación y planificación del Plan, para continuar con las campañas de prevención. Y en este caso, vamos a tener doble tarea, porque no solo estaremos trabajando en tareas de prevención en accidentes viales, sino que también debemos hacerlo en el sistema sanitario».

