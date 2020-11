Comisaría Tercera de Rio Gallegos: cierre jurisdiccional y concientización social

Operativo llevado adelante por efectivos de la División Comisaria Tercera de la Ciudad de Río Gallegos. Consistió en posicionar estratégicamente puestos de controles fijos urbanos en ingreso y egreso a la jurisdicción que tiene como responsabilidad, como así también controles móviles los cuales se desplazaron en los barrios denominados «zonas calientes», con el objetivo de concientizar, como así también constatar la violación al DNU N°875/20 de Presidencia de la Nación, y otras normas dispuestas para la protección de la salud pública en el marco de la emergencia sanitaria.

Este operativo se viene efectuando desde el día 20 corriente mes, entre las 22.00 y las 03.00 Hs.

DESARROLLO DEL OPERATIVO

– Puntos fijos

Punto 01) Autovía 17 de Octubre y Avda. Luis Gotti.

Punto 02) Avenida Teniente Beccar y Avenida San Martin.

Punto 03 ) Avenida Teniente Beccar y Calle Ayacucho.

Punto 04) Avenida Dr. Lorenzo y Avda. Félix Riquez.

– Puntos móviles

Mediante el desplazamiento del personal policial se logró cubrir Zonas Calientes tales como barrios 366; 499; Barrios Nuevos; Barrio Procrear y Municipal. La cual se efectuó mediante patrullajes constantes y organizados, y de esta manera logra “Saturaciones de Zona” teniendo por objeto este labor la identificación de aquellas personal que se encontraren circulando en la vía pública al efecto de proceder según se requiera cada caso en particular.



RESULTADOS DEL OPERATIVO

Como resultado del operativo se procedió a la identificación de (92) personas; (09) retenciones preventivas de vehículos, se labraron (03) Infracciones de Tránsito; (19) Actas de Infracción Por Parte de Puesto Sanitario; asimismo se procedió a la conducción a esta División Comisaria de (01) varón, mayor de edad, donde se le iniciaron Actuaciones prevencionales de Oficio por Violación de Domicilio; Atentado y Resistencia a la Autoridad e Infracción al Art. 205 del C.P.A, ingresando a la División en carácter de aprehendido Incomunicado, a disposición del Juzgado de Instrucción Nro. Tres; quien una vez cumplidos los plazos legales, establecerá domicilio a disposición de citada judicatura.

AGRADECIMIENTO

Cabe señalar que el mega operativo estuvo supervisado y a cargo del Jefe de Dependencia Comisario RUIZ Gerardo René y Segundo Jefe Sub Comisario SARAPURA, y por oficiales que componen la dependencia, no obstante y sin menor importancia, esta Dependencia Policial agradece la participación, predisposición y colaboración a las distintas Divisiones Policiales y Municipales que formaron parte de esta labor y sin ello no se hubiese logrado el resultado obtenido, siendo las que se detallan Div. Cria. Primera; Div. Cria. Segunda ; Div. Cria. 4ta; siendo estas comisarias con quienes compartimos límite de jurisdicción; asimismo Div. Canes; Div. G.O.M; Div. Infantería; Div. Patrulla Urbana; Personal de la Dirección Tránsito Municipal y Personal de la Div. Control Transporte y Carga – Puesto Sanitario.

Al respecto la División Comisaria Tercera recuerda que con responsabilidad ciudadana y el trabajo en conjunto, y siempre dando lo mejor de cada uno, saldremos de esta situación fortalecidos.

