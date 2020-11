Ricci: «El Gobierno maneja mal la Pandemia»

La Diputada Nadia Ricci cuestionó que la provincia esté manejando bien la pandemia y sostuvo que “el desborde que está atravesando Santa Cruz por el COVID solo puso en evidencia lo que veníamos denunciando, la falta de inversión en el sistema de salud, la falta de profesionales, la falta de más hospitales o instituciones de mayor complejidad con terapias intermedias o intensivas en algunas localidades”.

Ricci manifestó que pese a haber tenido muchos meses para preparar el sistema sanitario, no se hizo todo lo suficiente: “El propio gobierno no acepta la realidad, por lo tanto no actúa rápidamente y por eso es muy difícil salir adelante. No hay profesionales, no hay test suficientes para el Plan Detectar y sólo detectando los casos para poder aislar a los infectados será posible frenar esta expansión del virus en la provincia”.

La Legisladora sostuvo que el plan detectar va atrás del virus, no adelante: “Se hisopa más para corroborar que para detectar porque se le realiza el test a personas que están con los síntomas muy avanzados. Faltan más testeos y ese es el gran problema de las grandes ciudades como Caleta y Gallegos”, dijo; y agregó que “con los sistemas de las dos grandes localidades colapsados, Gallegos y Caleta, sinceramente me preocupa mucho otros lugares de la provincia más pequeños y con menos recursos como Perito y Los Antiguos”.

Para finalizar, Ricci agradeció a todos los profesionales que están haciendo lo que pueden con lo que tienen: “Los hospitales, como las escuelas, están saliendo adelante con los recursos y los profesionales que tiene, con su esfuerzo. Son dos sistemas, de salud y educación, que la provincia tenía olvidados y que ahora muestran más que antes todas sus carencias”.

