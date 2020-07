“Son las medidas que tenemos que tomar por el crecimiento del brote en Río Gallegos”

Ayer la gobernadora Alicia Kirchner firmó el Decreto N° 861/20 y el jefe de Gabinete Leonardo Álvarez dio detalles de los alcances de estas medidas restrictivas y la suspensión de ciertas actividades para la capital provincial.

Al respecto, Álvarez manifestó: «No son las medidas que queríamos tomar, pero son las que tenemos que tomar en virtud del crecimiento del brote epidemiológico en Río Gallegos».

El Decreto tiene una vigencia de 14 días y, en principio «restringe algunas de las actividades que habíamos logrado reconquistar», a la vez que detalló que entre las principales medidas establece «restricciones a la circulación, los horarios de apertura y cierre de los comercios, una dispensa para los trabajadores de la Administración Pública y la prohibición de reuniones sociales y familiares».

«Estas medidas se deben a que el brote se consolidó allí, en este tipo de eventos y también en la administración Pública», sostuvo el funcionario y remarcó que se debe seguir haciendo eje en la prevención.

«Más allá que podamos tener las medidas adecuadas de cuidado personal, si las personas que tenemos al lado nuestro y a nuestro alrededor no observa lo mismo, también existe el riesgo de contagio», afirmó Álvarez.

También indicó que los trabajadores y las trabajadoras esenciales que continuarán exceptuados de las restricciones de circulación: «Continuarán prestando sus servicios con los permisos de circulación y es importante agradecerles que sigan trabajando porque permite que la sociedad siga funcionando».

«Es importante continuar cuidándolos también a ellos y entender que están haciendo un gran esfuerzo para que los demás puedan seguir en casa”, añadió.

En cuanto a la evolución epidemiológica de Río Gallegos indicó que «es dinámica» y agregó: «Veníamos de muchos días sin aparición de casos nuevos, eso probablemente nos haya relajado en nuestras conductas y hoy lo estamos pagando de esta manera».

En cuanto a la continuidad de estas medidas, evaluó que se analizará “en virtud de la evolución que pueda tener la situación epidemiológica ya que es importante circunscribirla a la ciudad de Río Gallegos”

Asimismo, indicó que se continuará trabajando para “reforzar ese primer objetivo que es sostener nuestro sistema de salud para que no colapse”, ante lo que añadió: “Nuestro sistema de salud está comportándose de muy buena manera”.

En referencia a la celebración del Día de la Amistad, al igual que el ministro de Salud, Juan Carlos Nadalich, pidió ser prudentes y no reunirse. “En esta oportunidad, este día del amigo significa cuidarlo y saludarlo a la distancia”.

“Venimos diciendo hace un tiempo que no hay Estado que pueda cuidar de manera permanente a cada uno de sus ciudadanos. Es importante reafirmar cada vez más este concepto de responsabilidad social, ciudadana y cuidado colectivo que propone tanto al Gobernadora”, concluyó.

