Mariano Nieto: “un apagón que desnudó la improvisación, la falta de inversión y de capacidad, para dar solución a los servicios básicos”

El referente de “Tu Espacio” sostuvo que este “apagón masivo” es el símbolo de una clase de dirigentes que siguen lejos de poder resolver los problemas de la zona norte, y advirtió que “es el momento, cuando el vicegobernador Eugenio Quiroga le debe exigir a Alicia Kirchner, un Plan de inversiones” para reconstruir a la brevedad, el sistema de los servicios públicos para esta ciudad, porque no vamos a permitir que sigan afectando y poniendo en peligro a nuestros vecinos.

«Pacientes electrodependientes, Comerciantes, Operarios de la empresa Servicios Públicos y miles de vecinos quedaron expuestos una vez más, ante la falta de inversión, incapacidad y corrupción, propia de un modelo de gobierno, que ha demostrado que sigue sin interesarle resolver los principales problemas» de la zona norte de Santa Cruz y en especial, de Caleta Olivia.

Tres días sin Energía en Caleta Olivia y Cañadón Seco, dejaron en claro, que más allá que hay una gerencia local que claramente ya no resiste discusión sobre su no continuidad al frente de la delegación de Caleta Olivia, producto de la improvisación y falta de comunicación en el manejo de esta crisis, también se demostró, que además de no haber ningún plan de gestión de servicios básicos, el trinomio de nación, provincia y municipio que vendió el “FPV” en campaña, no garantiza ningún progreso, si los responsables de ejecutar las políticas públicas, son los mismos que hace 30 años vienen caminando en contramano, a las soluciones de los viejos problemas estructurales que sufren los caletenses y la zona norte.

En este sentido, Mariano Nieto en referencia a este “apagón masivo” sostuvo, que la gente ha expresado su bronca en la calle y en las redes sociales, manifestando su “repudio contra una clase de dirigentes locales sumamente temerosos” que no exigen al gobierno de Alicia Kirchner, las obras que deben llegar a nuestra zona, para dejar de padecer los cortes de luz y los desbordes cloacales, que son moneda corriente en Caleta Olivia. Asimismo -agregó- que “este reclamo popular y espontaneo, es un mensaje directo al vicegobernador Eugenio Quiroga y al intendente Cotillo, como jefe de la ciudad”, para que dé una buena vez trabajen en sintonía a las necesidades de la gente.

Al respecto, Nieto recordó que, durante la campaña de 2019, el oficialismo local marcaba, que volvían para ser mejores y para ayudar al gobierno provincial a modernizar el Estado. Lo cierto de todo esto, es que “este apagón, es el ejemplo del atraso que sufre la provincia”, donde la vida de muchas personas, dependientes de la electricidad, nuevamente estuvo en peligro, y a la vez, ha generado, pérdidas millonarias en cientos de comerciantes y empresas, que viven el día a día con sus ventas, en una economía endeble, donde ahora, necesitan saber quién se hará responsable. “Sería bueno -argumentó Nieto- escuchar al gobierno provincial y municipal, que nos digan qué medidas van a destinar al sector, para ayudarlos en este contexto y al mismo tiempo, pidió a la empresa Servicios Públicos, que descuenten de la boleta de cada usuario, los días donde la empresa dejó de proveer el servicio».

