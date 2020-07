Vessvessian: «Constituimos la Bicameral del Defensor de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes»

«He tenido el honor de ser designada por mis colegas del bloque del Frente de Todos como miembro de la Comisión Bicameral Permanente del Defensor de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que se constituyó este viernes 17 de julio y que será presidida por la senadora tucumana Beatríz Mirkin», expresó la Diputada Nacional Paola Vessvessian.

Se trata de una instancia legislativa clave en el entramado institucional que debe velar por el acceso a derechos de las infancias y adolescencias, ya que además de ser el ámbito que concursa y propone a las autoridades de esta Defensoría, también es el que controla su desempeño, recibiendo informes anuales y especiales.

El trabajo de esta Comisión se desarrolla en un momento muy especial, ya que este año el Congreso de la Nación designó, por primera vez en la historia argentina, a las autoridades que están poniendo en marcha la Defensoría, con la Dra. Marisa Graham como su titular.

De ese modo se completó la nueva institucionalidad prevista por la Ley 26061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes que, recordemos, creó la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, el Consejo Federal de NAyF y esta Defensoría.

Me tocó ser la primera titular de esa Secretaría y también del Consejo. Hoy me siento privilegiada de que las circunstancias de la vida me den la oportunidad de acompañar los primeros pasos de la Defensoría.

Es momento de reconstruir un vigoroso sistema de protección integral de los derechos de las infancias y las adolescencias, desde todos los niveles y áreas gubernamentales, con todos ellos y, principalmente, con la participación de la comunidad, multiplicando en todo el país lo que venimos haciendo en Santa Cruz, ahora con la ventaja de compartir una mirada común con el Ejecutivo Nacional.

La puesta en marcha de la Defensoría y de esta Comisión Bicameral sin duda significará un renovado impulso en la construcción de políticas de niñez y adolescencia tengan una mirada federal, integral, inclusiva, armonizando transversalmente la acción de los distintos estamentos y articulando eficazmente las diferentes políticas.

