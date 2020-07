Nadalich: “Eviten hacer caso a determinadas versiones que no tienen respaldo genuino”

El ministro Juan Carlos Nadalich realizó una nueva actualización de la situación epidemiológica en Santa Cruz. Se refirió a 5 nuevos casos que se registraron por la noche del 16 de julio. “El virus ha producido contagios, tenemos que revisar nuestra conducta, como nos organizamos en casa, en nuestros trabajos, en la calle y cómo nos comportamos con los cuidados”, afirmó.

En cuanto al informe diario, el ministro de Salud, Juan Carlos Nadalich, realizó la actualización de la situación epidemiológica en Santa Cruz. En una primera instancia, Nadalich explicó el panorama que ayuda a entender el estado actual de la provincia de Santa Cruz.

El ministro detalló que el foco más importante del brote, que está teniendo crecimiento, se está dando en Río Gallegos. “Ayer habrán escuchado de un momento en el que se habló de 15 casos positivos de laboratorio, a la noche se procesaron estas muestras y tenemos 5 casos más, o sea que, del día de ayer 16 de julio, cerramos con 20 nuevos positivos en la provincia, localizados en Río Gallegos”.

El titular de la cartera sanitaria recordó que, “uno de los aspectos que tenemos que tener en claro, es que vamos a tratar de estar informando lo más seguido posible para que la comunidad tenga información real y eviten hacer caso a determinadas versiones que no tienen respaldo genuino”.

Nadalich remarcó que el objetivo “está en mirar la capacidad que tiene el sistema de salud para sostener los casos y las medidas que se toman desde las áreas provinciales y municipales están con el eje en esta capacidad”.

El ministro remarcó: “Tenemos el Hospital de Río Gallegos y sabemos que tenemos que cuidarlo y cuidar a su gente, porque alrededor no tenemos otra localidad donde asirnos si es que no nos arreglamos con lo que tenemos acá, tenemos una persona en terapia intensiva y hay siete personas en la internación en relación con COVID, cuatro de ellos son sospechosos y 3 son positivos”.

Sostuvo que, de los casos positivos, “están los que están internados, pero también hay en sus domicilios o áreas, transitando estos 14 días que es el número que precisamos de días para que el virus se desarrolle en forma más o menos estándar”.

“Con respecto a las acciones, habrán visto por los medios que el jefe de Gabinete ha comunicado a los COE locales que se tiene que tener un especial control con las personas que van desde Río Gallegos hacia otras localidades, así que le pedimos que los que habitan Río Gallegos tengan también esa predisposición de ayuda a controlar la dispersión de estos cuadros, porque el portador sano no tiene síntomas, pero sabemos que puede estar portando el virus”, profundizó Nadalich.

De la misma manera, remarcó que, a las comunidades que se acerquen, “les van a pedir que hagan cuarentena y esto viene bien para ver cómo trabajamos nosotros en Río Gallegos”.

Nadalich recordó el caso de El Calafate en un comienzo de la pandemia, “donde han tenido un brote y por la actividad de todos, trabajando con consciencia, se ha podido regular, este es el reto que tiene Rio Gallegos en este momento”.

Sobre la responsabilidad individual y colectiva

En este contexto, el ministro resaltó: «La decisión del COE municipal es de suspender algunas de las actividades, pero el resto de las actividades tratemos de que con el compromiso de todos podamos controlar el brote”.

Nadalich detalló sobre el análisis epidemiológico al momento: “Lo que van apareciendo es que un foco de contagio se desperdiga en forma masiva por varias conductas, en algunos casos son esas distracciones que uno tiene durante el día, en otros casos son conductas como tomar mate juntos, estar en un espacio de distanciamiento no respetado y el intercambio de saludos”.

El ministro remarcó que “tenemos positivos de todas las edades, grupos de familias también”.

“Tenemos que entender que esta situación no se resuelve suspendiendo todo, porque después si no tenemos las conductas adecuadas volvemos a repetir los cuadros en dos semanas. El esfuerzo que tenemos que hacer ahora, porque estamos quizás con más temor y atención, es darnos cuenta y revisar esas conductas porque las vamos a tener que mantener hasta febrero, marzo o abril del año que viene hasta que tengamos otras herramientas para resolver esta pandemia”, profundizó Nadalich.

Asimismo, explicó la situación en el establecimiento hospitalario y ejemplificó: “Cuando viene el problema no significa que no se contagie, siempre hay que hacer ajustes, muchas veces se habla de los contagios intrahospitalarios que hay que cuidar, pero no se cierra el hospital, se ajustan las medidas, entonces el Hospital Regional vuelve a funcionar”.

Para concluir, el ministro resaltó: “El virus ha producido contagios, tenemos que revisar nuestra conducta, como nos organizamos en casa, en nuestros trabajos, en la calle y cómo nos comportamos con los cuidados. El hospital está haciendo todos los esfuerzos para atender la demanda. Queremos transitar Río Gallegos de esa manera, con la ayuda de todos lo vamos a lograr”.

