Informe oficial: Santa Cruz cuenta con 32 casos activos de Covid-19

En un nuevo mensaje audiovisual del Ministerio de Salud y Ambiente, el ministro Juan Carlos Nadalich realizó una nueva actualización de la situación epidemiológica en Santa Cruz. En Rio Gallegos se dispararon los casos en las últimas horas y ya suman 22.

En cuanto al informe diario, el ministro de Salud realizó la actualización de la situación epidemiológica en Santa Cruz. Nadalich detalló: “Hoy 16 de julio vamos a dar informes en el parte que le vamos a dar una característica especial, conforme los acontecimientos que estamos viviendo en Río Gallegos”.

La provincia cuenta con 32 casos positivos al momento: “un caso en Caleta Olivia, cinco casos en El Calafate y en Río Gallegos, a los cuatro que ya venían, se agregaron entre antes de ayer y ayer, 22 casos”.

“Ayer habrán tenido la información a lo largo del día de que hubo, en la primera tanda de laboratorio, cinco casos positivos, en la tarde fueron siete y durante la noche el equipo de laboratorio volvió a procesar muestras y fueron nueve los casos positivos”, especificó.

Nadalich profundizó: “En esta dimensión aparecen un cúmulo de acciones frente a un brote, por lo cual tenemos que trabajar interactivamente entre los equipos de salud que están dedicados a full en supervisión y control y, por otra parte también, lo que a lo largo de 100 días fuimos tratando de aprender y conocer el virus. Ahora nosotros precisamos colocar nuestro empeño voluntad y responsabilidad en como acompañamos esta situación”.

Por ello, el titular de la cartera sanitaria agregó: “La conducta que tenemos que tener es interactiva entre los equipos que están trabajando, acompañando el proceso del contagio y las actividades que tenemos que hacer cada uno de nosotros”.

Nadalich explicó, además: “Los Ministerios ya tienen las pautas otorgadas por el gobierno provincial para producir en este momento los permisos especiales de personas que han estado en contacto con algunos de los positivos o que tienen dificultades en resolver que se hacen los permisos necesarios para que no concurran”.

En este sentido, indicó que “indudablemente cada una de las áreas tiene que preservar determinadas actividades que son esenciales y que, en ese sentido, se busca entre todos los agentes tratar de ir cubriendo la dimensión de lo necesario para su funcionamiento. Todos necesitamos un poco esta colaboración, yo no podría comunicarme si no tuviera todo el personal que acompaña que esta comunicación llegue”.

De la misma manera, Nadalich indicó que “por la intensidad del cuadro del brote, vamos a actualizar la información de manera que el contenido de la investigación y los estudios que se van produciendo lo tengan ustedes lo más cercano posible al conocimiento real”.

Sobre la responsabilidad en las conductas

El ministro de Salud explicó: “Con respecto a las conductas que se espera de cada uno recuerden que venimos hablando que frente a una sospecha tenemos que hacer el aislamiento preventivo. El aislamiento en nuestros domicilios tiene que tener característica de cuidado de nuestros familiares también”.

Agregó que, previamente, “veníamos planteando que estábamos buscando el retardo, no impedirlo, pero que iban a aparecer cuadros como los que están apareciendo”.

“Es indudable que los que estamos en Río Gallegos y vamos a una localidad al interior de la provincia, tenemos que admitir que podemos estar llevando algún contagio, depende la circunstancia que hayamos vivido, por lo tanto, aceptemos la posibilidad de hacer la cuarentena en cada uno de los lugares hasta que epidemiológicamente podamos determinar una asociación más directa de los casos y poder permitirnos una deambulación habitual”, sostuvo.

De la misma manera y con respecto a Río Gallegos, señaló: “Entre hoy, mañana y fin de semana, toda actividad que no sea necesaria realizarla, la reduzcamos al mínimo. Cuidado también que el hecho de que no se haga la actividad, no significa que si yo soy un portador sano no esté contaminando donde este. Si no voy al trabajo también tengo que tener las conductas”.

La estructura hospitalaria

Nadalich detalló sobre la situación: “Con respecto a las estructuras del hospital, está ampliando su capacidad, hemos reforzado el área del 107 al mismo tiempo la apertura de la zona que llamamos roja de consultorios para permitir a todas esas personas que tienen una necesidad de consultar. También pensemos que la magnitud de lo que quieren consultar siempre supera esta capacidad, tengamos un poco de paciencia”.

Por ello, apuntó: “No se desesperen por la necesidad de hacerlo ahora, ni de un hisopado en este momento, porque si no tiene síntomas le van a indicar que haga cuarentena, pero el hisopado no está indicado en esos casos, ahora si se tiene síntomas sí se plantea la atención”.

En este sentido, el ministro ejemplificó los resultados de la jornada de ayer y agregó: “Quiero dar el ejemplo de los resultados de anoche, en el laboratorio se procesaron 23 muestras en Río Gallegos, tres no fueron suficiente y hay que repetirlas, de las 20 muestras restantes nueve resultaron positivas y todos tienen necesidad de conocer la información sobre que paso”.

En este marco, detalló: “Quiero también dedicarle a las 11 que fueron negativas un comentario para tener en cuenta, la sintomatología respiratoria que produce el COVID son similares a los otros gérmenes que transitan en esta etapa, por lo tanto, en una muestra de 20 para el epidemiólogo todos tenían sintomatología similar, la máquina después nos dice que nueve fueron positivos y 11 negativos, por lo tanto tampoco hay que decir que por la sintomatología ya uno tiene COVID, pero si tenemos que actuar en nuestra conducta como si fuéramos portadores y esto lo venimos repitiendo”.

El titular de la cartera sanitaria reiteró que “no hay que tomar esto como un simulacro, es en serio”.

“Tenemos que protegernos y proteger a todos como si fuéramos portadores. El virus se transmite de una persona a otra a través de secreciones. A lo largo del día vamos a ir comunicando toda novedad que tengamos, las áreas epidemiológicas investigan los nexos, vamos a ir dando información que aquellas cosas que son certeras”.

Por último, Nadalich recordó: “No todo lo que uno cree sucede, dejen que los equipos trabajen y vamos a ir haciendo todo lo posible para que este brote dure lo menos posible”.

Comentarios

comentar