Un nuevo caso de Covid-19 en Río Gallegos

En un nuevo mensaje audiovisual del Ministerio de Salud y Ambiente, el ministro Juan Carlos Nadalich realizó una nueva actualización de la situación epidemiológica en Santa Cruz.

En cuanto al informe diario del 15 de julio, el ministro de Salud realizó la actualización de la situación epidemiológica en Santa Cruz. Nadalich explicó que la provincia tiene 62 casos confirmados y 51 altas definitivas.

En relación al nuevo caso registrado en Río Gallegos, el ministro destacó el “esfuerzo de la gente del laboratorio del Hospital Regional que ha tomado el compromiso de hacer algunas tiradas más tarde”, razón por la cual “este es un resultado que salió mucho después del horario del parte de las 19 horas”.

El ministro de la cartera sanitaria detalló que, en este caso, se trata de un “camionero y contactos cercanos que están siendo estudiados, con sintomatología, y el trabajo del área epidemiológica se distribuye ahora en un estudio profundo para ver las circunstancias que acompañan a la aparición de este caso”.

Nadalich sostuvo al respecto: “A nivel nacional siguen los aumentos y es, permanentemente, un proceso dinámico y de cambio y esto me parece que es un primer punto para el día de hoy”.

En otro tramo, explicó: “En Chubut son 6 casos nuevos, Río Negro 27, Neuquén 43, Tierra del Fuego, que veníamos diciendo que habían negativizado casos, tiene 47 producto de ese acontecimiento en un barco que ha habido un contagio de toda la tripulación”.

Sobre la situación local

“En el caso de Santa Cruz tenemos este caso nuevo”, reiteró Nadalich y señaló: “Quiero aprovechar porque seguramente hay muchas preguntas, versiones y muchos entendidos que hablan, le pido a todo el mundo un poco de prudencia. Nosotros vamos a tener informada a la comunidad de las cosas que son positivas y confirmadas”.

En este contexto, agregó: “Cuando acontece un hecho positivo todo el mundo empieza a preocuparse, es importante que nos preguntemos y tomemos posición porque la conducta de cada uno es la que va a marcar la situación de la comunidad”.

Nadalich profundizó: “Quiero referirme específicamente a Río Gallegos, no solo a los barrios que estarían ahora con el impacto más específico, que serían el Gregores y el Carmen porque el vecino es de esa zona, sino a la conducta general que tenemos que tener”.

Al respecto, reiteró: “Hemos transmitido y conversado sobre cuáles son los factores importantes en la determinación de la protección como comunidad. Los equipos de salud están trabajando y la investigación en un momento dado refiere un montón de tareas y esperar los resultados de esa tarea”.

El ministro de la cartera sanitaria hizo hincapié en las recomendaciones y aseveró: “Nosotros tenemos que actuar como si ese riesgo fuera permanente. Si sos comerciante, si sos peluquero, tenes una verdulería, cuídate y cuida a tus clientes. No nos enojemos porque alguien llama la atención que estamos teniendo una conducta que no está relacionada con lo que estamos pidiendo. Recordemos que lo que estamos aprendiendo del virus es que, de 100 personas cuando se contagian, 80 no tienen mucha sintomatología y 20 tienen un poco más, pero estos 80 contagian sin darse cuenta”.

En este sentido agregó: “Ustedes han visto, en todo lo que hemos proyectado a lo largo de este tiempo, como un caso de contagio en el medio ambiente pueden ser contagiadas 20 personas y en un ambiente cerrado a 50 o 70 personas. El virus se contagia rápidamente y aprovecha todas las circunstancias”.

Por ello, remarcó: “Si nosotros no tomamos todas las conductas en serio, si vos pensas que es un simulacro lo que estamos diciendo que hagan, estas equivocado. Es en serio. No quiero provocar miedo, quiero llegar al marco de la responsabilidad, no es un simulacro. La conducta la tengo que aplicar”.

Nadalich apuntó: “Ahora que estamos con esta situación, este caso en Río Gallegos es distinto de las situaciones anteriores porque ha estado una permanencia en los días siendo una persona positiva y ha podido contagiar, puede ser a familiares u a otros”.

El titular de la cartera sanitaria recordó, además, que “también tenemos que investigar de dónde viene, pero tengamos claro que cualquiera sea el resultado, la conducta que tenemos que tener no es una fiesta, los espacios que estamos habitando no es porque se terminó el problema. Es para poder tener actividad”.

El ministro reiteró que “no estamos para fiestas, no estamos para jugar un partido de futbol, estamos frente a una pandemia, no es un simulacro, es en serio”.

Por último, recordó a la comunidad: “Pongamos todo nuestro esfuerzo en revisar todo lo que estamos haciendo, cuando salimos a la calle, cuando vamos a un negocio, cuando vamos al trabajo y cuando estamos en familia. Nos va a hacer bien a todos”.

Comentarios

comentar