Rio Gallegos: Confirmaron 7 nuevos casos positivos en la ciudad

15/07- 18:30 hs. El Ministerio de Salud y Ambiente informa que la provincia de Santa Cruz registra un total de 69 casos positivos a coronavirus, de los cuales 51 negativizaron al virus. Siete nuevos casos positivos se registraron en la localidad de Rio Gallegos.

El número de casos descartados a la fecha es de 2161 en todo el territorio santacruceño.

En las últimas horas se procesaron 12 muestras en laboratorios de la provincia de casos sospechosos las cuales resultaron 7 positivas a Covid 19 de Rio Gallegos y 5 negativas (3 Caleta Olivia, 1 Pico Truncado, 1 Rio Gallegos).

Respecto a los nuevos casos positivos se trata de contactos estrechos del caso positivo informado éste mediodía quienes se encuentran internados en el Hospital Regional Río Gallegos. El equipo de salud está realizando la investigación del nexo epidemiológico y la búsqueda de contactos estrechos adicionales.

Desde el comienzo de la pandemia seis (6) localidades registraron casos positivos a COVID-19:

• 39 El Calafate (34 altas definitivas, 5 casos activos),

• 19 Río Gallegos (7 altas definitivas, 12 casos activos),

• 7 Caleta Olivia (6 altas definitivas, 1 caso activo),

• 2 Puerto San Julián (2 alta definitiva),

• 1 Pico Truncado (1 alta definitiva),

• 1 Puerto Santa Cruz (1 alta definitiva)

En su mensaje audiovisual de hoy que se compartió antes del mediodía, el Ministro Nadalich expresó: “Cuando acontece un hecho positivo todo el mundo empieza a preocuparse, es importante que nos preguntemos y tomemos posición porque la conducta de cada uno es la que va a marcar la situación de la comunidad”.

Además el funcionario recordó la importancia de cumplir con las medidas preventivas y actuar con responsabilidad: “Nosotros tenemos que actuar como si ese riesgo fuera permanente. Si sos comerciante, si sos peluquero, tenés una verdulería, cuídate y cuida a tus clientes. No nos enojemos porque alguien llama la atención que estamos teniendo una conducta que no está relacionada con lo que estamos pidiendo. Recordemos que lo que estamos aprendiendo del virus es que, de 100 personas cuando se contagian, 80 no tienen mucha sintomatología y 20 tienen un poco más, pero estos 80 contagian sin darse cuenta”.

En este sentido agregó: “Ustedes han visto, en todo lo que hemos proyectado a lo largo de este tiempo, como un caso de contagio en el medio ambiente pueden ser contagiadas 20 personas y en un ambiente cerrado a 50 o 70 personas. El virus se contagia rápidamente y aprovecha todas las circunstancias”.

Por ello, remarcó: “Si nosotros no tomamos todas las conductas en serio, si vos pensas que es un simulacro lo que estamos diciendo que hagan, estas equivocado. Es en serio. No quiero provocar miedo, quiero llegar al marco de la responsabilidad, no es un simulacro. La conducta la tengo que aplicar”.

También reforzó la noción de cuidarse y cuidarnos: “no estamos para fiestas, no estamos para jugar un partido de futbol, estamos frente a una pandemia, no es un simulacro, es en serio. Pongamos todo nuestro esfuerzo en revisar todo lo que estamos haciendo, cuando salimos a la calle, cuando vamos a un negocio, cuando vamos al trabajo y cuando estamos en familia. Nos va a hacer bien a todos”.

Informe epidemiológico:

– La provincia de Santa Cruz continúa en la fase de contención de la pandemia.

– Al día de hoy santa cruz no registra transmisión comunitaria.

– La edad promedio de los casos es de 41 años

– En relación con distribución por sexo 39 son hombres; y 30 mujeres.

– En la provincia hay un total de 51 altas definitivas

MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA EL CORONAVIRUS Y OTRAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS

-Distanciamiento social (mantenete a dos metros de distancia de otras personas)

-Lavate las manos frecuentemente con agua y jabón o alcohol en gel.

-Tosé o estornudá sobre el pliegue del codo o utilizá pañuelos descartables.

-No te lleves las manos a la cara.

-Ventilá bien los ambientes de tu casa y de tu lugar de trabajo.

-Desinfectá bien los objetos que se usan con frecuencia.

-No te automediques.

EN CASO DE PRESENTAR SÍNTOMAS, AUNQUE SEAN LEVES, CONSULTÁ INMEDIATAMENTE AL SISTEMA DE SALUD

La importancia del distanciamiento social

-Mantené una distancia mínima de 2 metros con otras personas.

-Evitá el contacto físico al saludar.

-No compartas el mate, vajilla ni otros utensilios.

-Evitá reuniones en tu espacio de trabajo y no realices ni concurras a reuniones con amigos o familiares.

Más información en www.saludsantacruz.gob.ar

