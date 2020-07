“Mujeres de la Independencia puso en valor el rol de la mujer de ayer y hoy”

Así lo expresó la Secretaria de Cultura, Deportes, Turismo y Juventud, Prof. Sandra Díaz, quién al momento de evaluar la actividad, se mostró conforme al expresar que “para el día de la Independencia quisimos mostrar algo diferente, sobre todo valorizando el rol de la mujer de ayer y de hoy”.

Díaz se refirió al programa especial difundido este fin de semana a través de las redes sociales y añadió: “con ese propósito hablamos con mujeres de distintos sectores que nos dieron su testimonio sobre las mujeres de la Independencia. Y junto a ello, conociendo la maravillosa obra de Ariel Ramírez, convocamos a mujeres cantoras que nos dejaron hermosas versiones de nuestro cancionero popular”.

Mira el vídeo:

Agregó más adelante que otro aspecto, no menos importante, fue el trabajo de la artista plástica Micaela González, quien pintó un cuadro de Juana Azurduy, figura femenina destacada en la Independencia, de modo que se unieron, música, pintura y testimonios.

De igual manera, la profesora Díaz rescató el trabajo en equipo y mencionó que la Supervisión de Cultura, generadora de esta idea, convocó a todas las mujeres que participaron de esta iniciativa a quienes agradeció profundamente su participación. “Estas fechas nos permiten avanzar con nuestro objetivo de promover y valorar a nuestros artistas locales”, expresó.

Finalmente, la Secretaria del área destacó el trabajo y compromiso puesto de manifiesto en este aspecto ya que en virtud de esta pandemia cada actividad e iniciativa deberá ser virtual y por lo tanto debe ser lo más profesional posible. “No estábamos preparados para este escenario que nos preocupa a todos”, cerró remarcando que “a pesar de todas las limitaciones que nos impone esta pandemia , seguiremos trabajando y convocando a los actores locales para profundizar el trabajo audiovisual y seguir generando espacios de expresión, de la vida cultural de nuestra ciudad”.

Velada Patriótica Provincial

Sobre esta velada emitida por Canal 9 de Río Gallegos el pasado viernes, la Secretaria manifestó: “fue un gran trabajo con otros artistas locales, ya que nos convocaron para participar como localidad. Lo hicimos junto al equipo que el canal provincial tiene en Caleta Olivia, y el material enviado fue de alta calidad y muy profesional, sobre todo destacando una vez más el valor de nuestros artistas”.

Ante los reclamos y molestias que se manifestaron públicamente al no ser emitido la totalidad del material que se envió, la funcionaria expresó: “solicité las explicaciones del caso y me respondieron que no solo la participación de Caleta Olivia se cortó, sino también a otras ciudades por cuestiones de tiempo y en otros casos por falta de cumplimiento de los protocolos. No obstante el material fue emitido íntegramente la noche del sábado en la página de la Secretaría”.

Sobre este particular dijo: “más allá de esta situación, por pedido de algunos artistas, vamos a gestionar la posibilidad de que nuestro canal local pueda emitir estos especiales”.

