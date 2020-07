Ingresos a la Provincia: Hasta el momento se controlaron a 684 personas

Tras la sanción del Decreto 811/20 donde se acordó la intensificación de los controles por parte de las áreas que dependen del Ministerio de Seguridad, se controlaron a 684 personas y 250 fueron denegadas por no cumplir con las medidas de seguridad para circular.

Luego de la sanción del Decreto 811/20 del Gobierno Provincial y tras el pedido de la Gobernadora, Alicia Kirchner y el Ministro de Seguridad, Lisandro De La Torre, personal de la Subsecretaría de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes se encuentra trabajando arduamente en la Unidad Operativa Ramón Santos tras la intensificación de los controles.

Por su parte, el Subsecretario de dicha área, Diego Farías, indicó: “Desde el 6 de julio y tras las directivas de la Gobernadora y el Ministro nos encontramos apoyando y reforzando los trabajos del personal de la División Unidad Operativa Ramón Santos y mancomunadamente se realiza un control de personas y vehículos particulares que ingresan a la provincia”.

Y prosiguió: “Allí se realiza el control de documentación para circular, la del rodado y se controla la sintomatología y la temperatura de los ocupantes”.

Respecto a los controles, Farías adelantó: “Hasta el momento no se registraron casos sospechosos habiendo ingresado un total de 684 personas, en su mayoría transportes de carga y esenciales” y agregó: “También se denegó el ingreso a 250 personas por no residir en nuestra provincia y por no cumplir con las medidas de seguridad para circular”.

Cabe recordar que todas las áreas que dependen del Ministerio de Seguridad fueron acompañadas por el funcionario Lisandro De La Torre tras intensificarse los controles en los ingresos a la Provincia y a las localidades con la finalidad de evitar la propagación del COVID-19 y velar

