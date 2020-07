Paula Obaya: «Bazán debe renunciar a su banca»

La Referente de la Red de Mujeres Radicales, Paula Obaya arremetió contra el concejal Cristian Bazán, quien horas atrás fue denunciado por violencia de género. “Es una vergüenza, no solo para el cuerpo legislativo sino una falta de respeto de a todas las mujeres que convivimos con la violencia que está inserta en personajes nefastos como este”.

Hace unas horas, tres testigos se presentaron en la Justicia y relataron la terrible agresión que propinó el concejal Cristian Bazán a su pareja en una cervecería. Intentó ahorcarla por la espalda, la tiró al suelo, la pateó y la arrastró por todo el local.

Ante ello, la referente de la Red de Mujeres Radicales, Paula Obaya afirmó que Bazán debe presentar su renuncia indeclinable a su banca. “La gente puso un voto de confianza en los ediles, muchos de ellos fueron mujeres que no aceptan la violencia y que repudian este tipo de actos. Las mujeres todas debemos estar unidas ante estos personajes insertos en la política y que no dejan que la mujer tenga un rol dentro de ella”

«La violencia no tiene clases sociales y denunciar lo puede hacer cualquier persona que haya presenciado un episodio de malos tratos, independientemente de si es familiar de la víctima o no, tiene derecho a interponer una denuncia ante la Policía o ante el juzgado. Es obligación, por parte del Ejecutivo Municipal, educar y denunciar a quienes cometen delitos relacionados con la violencia de género. Hasta el momento no he visto ninguna medida a favor del género que trascienda en la comunidad. Las mujeres también servimos para conformar gabinetes y tener paridad en ellos, las mujeres también servimos para ser jefas y no secretarias. La violencia de género la atacamos entre todos, hombres y mujeres» culminó Obaya.

