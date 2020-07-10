Así se manifestó en su cuenta de facebook, este tradicional hotel de la ciudad de Caleta Olivia, respondiendo distintas publicaciones sobre la cuarentena que en sus instalaciones están realizando trabajadores de la industria pesquera. Estos provienen de diferentes localidades. El comunicado textual que se público expresa lo siguiente:
«DESDE EL HOTEL ROBERT LAMENTAMOS PROFUNDAMENTE LOS FALSOS RUMORES EN LOS CUALES NOS HAN INVOLUCRADO EN LOS ÚLTIMOS DÍAS.
TODOS QUIENES TRABAJAMOS EN EL HOTEL ROBERT ESTAMOS CONCIENTIZADOS Y COMPROMETIDOS EN CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS A NIVEL NACIONAL, PROVINCIAL Y LOCAL. EL HOTEL ESTA PREPARADO PARA PODER BRINDAR SERVICIOS DE EXCELENCIA A QUIENES REQUIERAN HACER CUARENTENA, SIEMPRE DENTRO DEL MARCO LEGAL CORRESPONDIENTE Y DE LAS EXIGENCIAS DE BIOSEGURIDAD ESTABLECIDAS.
NUNCA UNA PERSONA EN CUARENTENA PUEDE ABANDONAR SU HABITACIÓN ASIGNADA. ESTO SIGNIFICA QUE UNA PERSONA EN CUARENTENA NO TIENE ACCESO A NINGÚN ÁREA COMÚN DENTRO DEL HOTEL. TAMPOCO TIENE ACCESO A LA CONFITERÍA NI AL RESTAURANTE.
QUEREMOS LLEVAR TRANQUILIDAD A NUESTRA CIUDAD Y NUESTROS CLIENTES. ESTAMOS AQUÍ HACE 45 AÑOS, SIEMPRE ASUMIENDO NUESTRAS OBLIGACIONES, CON ERRORES Y ACIERTOS, PERO NUNCA CON IRRESPONSABILIDAD NI CON MALA INTENCIÓN.
COMO SIEMPRE, LOS ESPERAMOS PARA PASAR UN BUEN RATO, CON TRANQUILIDAD Y CUIDÁNDONOS ENTRE TODOS.»