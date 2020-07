Covid: 5 Positivos en El Calafate, todos importados

El Ministerio de Salud y Ambiente informa desde el inicio de la pandemia Santa Cruz registra un total de 60 casos positivos a coronavirus, de los cuales 51 negativizaron al virus. Hasta el momento, el número de casos descartados es de 2065 en todo el territorio santacruceño.

Hasta el momento se procesaron 13 muestras en laboratorios de la provincia: 5 muestras de casos sospechosos de El Calafate resultaron positivas a COVID-19, 6 muestras de casos sospechosos de Rio Gallegos resultaron negativas y 2 muestras de vigilancia de Rio Gallegos fueron descartadas

En cuanto a los nuevos positivos de la localidad de El Calafate se informa que corresponden a una familia de 4 personas provenientes de provincia de Bs As con domicilio en El Calafate quienes vinieron en auto particular ; y una persona proveniente de Rosario el cual también ingresó en auto particular, los mismos se encontraban realizando la cuarentena en hotel de la localidad y serán trasladados al área de aislamiento del hospital SAMIC.

Desde el comienzo de la pandemia seis (6) localidades registraron casos positivos a COVID-19:

• 39 El Calafate (34 altas definitivas, 5 casos activos),

• 11 Río Gallegos (7 altas definitivas, 4 casos activos),

• 6 Caleta Olivia (6 altas definitivas),

• 2 Puerto San Julián (2 alta definitiva),

• 1 Pico Truncado (1 alta definitiva),

• 1 Puerto Santa Cruz (1 alta definitiva)

Informe epidemiológico:

– La provincia de santa cruz continúa en la fase de contención de la pandemia.

– Al día de hoy santa cruz no registra transmisión comunitaria.

– Los casos: 18 son importados y 36 por contacto estrecho con casos COVID-19 positivo. Un caso en estudio.

– La edad promedio de los casos es de 41 años

– En relación con distribución por sexo el 63,64% (35) son hombres; y el 36,36% (20) mujeres.

– En la provincia hay un total de 51 altas definitivas

– La cantidad de Test realizados 2125

Medidas de prevención para el coronavirus y otras enfermedades respiratorias

-Distanciamiento social (mantenete a dos metros de distancia de otras personas)

-Lavate las manos frecuentemente con agua y jabón o alcohol en gel.

-Tosé o estornudá sobre el pliegue del codo o utilizá pañuelos descartables.

-No te lleves las manos a la cara.

-Ventilá bien los ambientes de tu casa y de tu lugar de trabajo.

-Desinfectá bien los objetos que se usan con frecuencia.

-No te automediques.

En caso de presentar síntomas, aunque sean leves, consultá inmediatamente al sistema de salud.

La importancia del distanciamiento social

-Mantené una distancia mínima de 2 metros con otras personas.

-Evitá el contacto físico al saludar.

-No compartas el mate, vajilla ni otros utensilios.

-Evitá reuniones en tu espacio de trabajo y no realices ni concurras a reuniones con amigos o familiares.

Más información en www.saludsantacruz.gob.ar

