Colegio de veterinarios denuncia usurpación de título

La veterinaria Laura Ohyama, integrante del Centro de Sanidad donde se realizan castraciones gratuitas, habló en ‘La Mañana en Patagonia’, y contó sobre la usurpación de su título profesional como veterinaria. El Colegio de Veterinarios hizo público un comunicado instando al llamado de alerta a la población ante la sospecha de casos de esta índole.

«A través de una colega, esto pasó hace tres o cuatro semanas, me entero que al ella asisitir a un domicilio, alguien se habría presentado, hablo en potencial porque son suposiciones y no puedo dar mucha información al respecto todavía, pero alguien se habría presentado al domicilio de una vecina de la ciudad y habría «atendido y medicado» a un perro que ella tiene. Yo me entero cinco días después por una colega, al principio no entendía bien la situación, digo que puede haber ido otra colega y pensaba que era yo, pero después averiguando un poco fue alguien que se hizo pasar de veterinaria, se habría hecho pasar por mi, fue con mi nombre y habría medicado al animal en cuestión», comentó Laura.

Por este motivo «uno tiene que ir al colegio del veterinario y plantear la situación», dijo, «y producto de eso es que sale el comunicado, más que nada para alertar a la comunidad de que a la hora de contratar servicio veterinario o cualquier tipo de servicios. Lo peligroso es que aparentemente esta persona tiene cierto manejo con los perros. Por suerte el perro está bien».

