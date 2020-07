Con hambre no hay cuarentena – ¿Por que movilizamos?

A mas de 100 días de cuarentena, el Polo Obrero viene movilizando constantemente por la falta de respuestas a los petitorios presentados, los cuales enumeran reclamos referidos a las emergencias sociales que padecen los compañeros empadronados en esta organización social y otra gran parte de la sociedad.

Teniendo en cuenta la radiografía que revelo la inscripción de la IFE con sus infinitas trabas para realizar el trámite y la cantidad de excluidos, se registraron mas de 40 mil vecinos en esta provincia.

Santa Cruz presenta dos tercios de su población bajo la línea de la pobreza, para no ser pobre los ingresos deben ser superiores a 50 mil pesos. Asi muchxs compañerxs del sector publico están más cerca de la línea de la indigencia (17mil pesos) que de superar la de la pobreza. Considerando esta realidad, el gobierno provincial hace vista gorda a los despidos de municipales a lo largo y ancho de la provincia dejando en la calle y sin sustento a mas de 600 empleados, muchos planes y cooperativas que cobraban 8500 pesos hoy están sin ingresos, el modelo político que prioriza los intereses capitalistas es llevado adelante sistemáticamente, desde Grasso, Maimo, Cotillo y ahora se suma Carambia que no cumplen con el DNU decretado al comienzo de la cuarentena el cual prohíbe despidos.

Ministerio de Desarrollo Social Provincial y las Secretarias de Acción Social municipales.

Estas instituciones que deberían estar en la primera línea contra las emergencias sociales, son inalcanzables, a puertas cerradas, sin llegar a los barrios más golpeados por la desocupación, mantienen las tarjetas alimentarias bloqueadas hace años, las ayudas financieras para cubrir las situaciones de desalojo de familias que quedan en la calle, las ayudas financieras para las situaciones habitacionales, la asistencia alimentaria son insuficientes y en otros casos directamente nulas. Teniendo en cuenta la emergencia alimentaria, la emergencia sanitaria, y la profundización de la crisis económica, los sectores más golpeados no son asistidos, pese a las partidas presupuestarias anunciadas por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, tanto los gobiernos municipales y provinciales reciben fondos que no se traducen en las familias santacruceñas. En este contexto, defendemos la cuarentena, el virus Covid 19 llego a la provincia nuevamente tras escasos controles y aplicación de protocolos, PERO CON HAMBRE NO HAY CUARENTENA PARA LOS DESOCUPADOS Y PRECARIZADOS.

Es por eso que exigimos al gobierno provincial atienda a las organizaciones sociales y a los vecinos que organizan ollas populares y los reconozca como factores externos e independientes de Atención a las emergencias sociales, y el cese de los despidos no solo en el ámbito público sino también intervenga de oficio en el sector privado.

. – Por un seguro universal al desocupado de 30mil pesos hasta se garantice el derecho al trabajo en blanco y bajo convenio.

. – Reincorporación inmediata de todos los despedidos de la provincia.

. – Rechazamos la eliminación de la IFE a millones de trabajadores.

. – Asistencia inmediata alimentaria y kits sanitarios.

Reclamamos el sostenimiento de estas medidas con un impuesto especial a las grandes fortunas.

Cuerpo de Delegados

Polo Obrero de Santa Cruz

