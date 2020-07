Se confirman cuatro casos positivos de covid-19 en Río Gallegos

Así lo dio a conocer oficialmente el Gobierno Provincial, aclarando distintas circunstancias que tiene que ver con estos nuevos casos. Las personas se encuentran internadas en el hospital de la Capital Provincial y su estado es «Clínicamente estable». El comunicado confirmando los nuevos casos expresa textualmente:

En función a las versiones que circulan respecto de casos positivos en Río Gallegos, adelantamos el informe de las 19 para evitar confusiones y reiteramos la importancia de difundir informaciones oficiales y no “trascendidos” con diferentes fuentes. Se confirman 4 casos positivos y se pide leer atentamente la información respecto de lo acontecido.

Hace instantes la doctora Ana Cabrera quien se encuentra investigando la situación, indicó que se detectaron cuatro nuevos casos positivos de coronavirus en Río Gallegos. A causa de las versiones Adelantamos el parte de las 19 para evitar versiones que confundan a la comunidad.

Los cuatro casos positivos son personas de 24, 26, 48 y 51 años provenientes de la Ciudad de Buenos Aires. Están los cuatro estables clínicamente internados en el Hospital de Río Gallegos, con todas las medidas para la atención de estos casos.

“Estas personas llegaron en vehículo particular, es decir, que no corresponden a los transportes ni aéreos no terrestres que arribaron a la provincia”, resaltó Cabrera.

Una vez más reiteramos la importancia de respetar con las medidas indicadas por las autoridades provinciales ya que estas personas actuaron de manera irresponsable, incumpliendo la cuarentena y poniendo en riesgo a otras personas.

Cabrera informó que estas personas estaban a conviviendo y concurrieron con frecuencia al supermercado de la calle Corrientes y Autovía por lo cual se resolvió cerrar estas instalaciones: “Se tomarán todas las medidas de control, de desinfección y medidas de control y bloqueo de foco”.

La epidemióloga del Ministerio de Salud agregó que “se dispuso que las personas que estuvieron trabajando en este supermercados cumplan cuarentena, se aíslen y sean controlados en sus síntomas para detectar síntomas respiratorios y ser estudiados”.

Asimismo, se informa a la comunidad que las personas que hayan concurrido a este supermercado entre el 26 de junio y 3 de julio a este supermercado y tengan síntomas respiratorios llamen al 107 para poder ser estudiados.

Finalmente, reiteró que se están tomando todas las medidas de aislamiento, bloqueo de foco, realizando el rastreo y aislamiento de todos los contactos estrechos de estos casos positivos. “Ya se establecieron los contactos desde el momento que son casos sospechosos y ahora, al confirmar los casos, continuamos con esta tarea”.

Finalmente, reiteró la importancia de respetar las medidas preventivas de distanciamiento, uso de tapabocas e higiene respiratoria. Como también la importancia de cumplir con todo lo indicado por las autoridades.

