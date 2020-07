Diputados Santacruceños del FPV articulan con ENARGAS

A través de una videoconferencia de aproximadamente una y hora y media, los Diputados del Frente de Todos Paola Vessvessian, Juan Vázquez y Pablo González analizaron con el Interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) Federico Bernal, la actualidad del servicio de gas en la Provincia de Santa Cruz.

Como consecuencia de varios proyectos que se encuentran en el ámbito de la Cámara de Diputados de la Nación, donde se busca fundamentalmente mejorar el servicio y lograr restituir beneficios en materia de subsidios para la Patagonia, y a través de la gestión del Jefe del Bloque del Frente de Todos Máximo Kirchner, el Interventor del ENARGAS dialogó con los diputados sobre la posibilidad de reactivar obras para llegar con el gas natural por redes en aquellas localidades donde presta el servicio como Subdistribuidor DISTRIGAS S.A. y que aún se abastecen con Gas Licuado de Petróleo (GLP). En relación con las obras evaluaron dos que son de suma importancia: el gasoducto que unirá las localidades de Pico Truncado con Perito Moreno y Los Antiguos, que fue suspendido en 2016 cuando ya se había licitado, adjudicado y adquirido la cañería y, por otra parte, la posibilidad de presupuestar y evaluar la factibilidad para la construcción de un gasoducto de vinculación para abastecer de gas natural a Gobernador Gregores.

Con relación a los cuadros tarifarios, se estuvo analizando la incidencia de las resoluciones tomadas durante el gobierno de Mauricio Macri que establecen reducciones escalonadas del subsidio al gas por redes para los usuarios de las zonas patagónicas que tuvieron como consecuencia su reducción desde un 85% a casi el 50% y la programación de la eliminación total para el año 2022, cuestión ésta que se busca evitar.

Por otra parte, en el caso del GLP, por ejemplo, el Diputado Vázquez presentó un proyecto de Ley para establecer una tarifa diferenciada para los usuarios que consuman GLP igual al valor del gas natural por redes. También se puso en consideración las gestiones que se están haciendo en el ámbito provincial: el plan SERSOL aplicado al gas que direcciona una ayuda especial para las personas en condiciones de vulnerabilidad y las reuniones a través de videoconferencia que lleva adelante la Gobernadora Alicia Kirchner para resolver la cuestión de los subsidios con el Ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas.

Los Diputados resaltaron la labor de Federico Bernal desde que está a cargo de la intervención del ENARGAS, en todo lo que tiene que ver con el reordenamiento no sólo de la cuestión administrativa, sino también de los proyectos, además de apoyar decisiones como la de denunciar penalmente, entre otros, a Juan José Aranguren por incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles, en una violación a la Ley 24.076 que un perjuicio al estado valuado en unos U$S 560 millones por los contratos que fijaron el precio para el 2018. Recordemos que hace pocos días el Interventor del ENARGAS manifestó que el entonces Ministro de Energía había generado un endeudamiento espurio con las empresas productoras y distribuidoras de gas que se lo transfirió al Estado y los usuarios por cuanto “…el perjuicio económico calculado por el Enargas que figura en la presentación ascendería a U$S 561 millones de los cuales U$S 393 millones obedecen al perjuicio contra el fisco; mientras que U$S 168 millones contra los usuarios del servicio público de gas por redes”.

