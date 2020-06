«La semana que viene pagaremos los sueldos de los empleados municipales»

Lo dijo el intendente caletense Fernando Cotillo en comunicación telefónica con Voces y Apuntes, además habló sobre las acusaciones del trabajo sin control que un sector político opositor denunció en el puerto Caleta Paula, los repatriados, la apertura del casino, de las uniones vecinales y la posibilidad de extensión de horarios.

«Si podemos hacer un poco de historia», comenzó, «de que comenzamos a trabajar con el ingreso y regreso de las personas, a Caleta han ingresado 2000 personas aproximadamente. De este último desembarco, arribo de caletenses, han llegado al rededor 120 personas entre aviones y colectivos, sin contar los que vienen en sus autos. Solamente el 10% han ido a hotel, al resto los inspeccionamos y fueron a casa porque viven solos en un departamento o algo por el estilo».

Sobre el trabajo que realiza el COE, comentó que «a lo largo de este tiempo el aprendizaje que tuvimos, hay un equipo que cada vez genera más confianza, es para repetirlo en todos nuestros equipos de trabajo en lo que se viene. Estamos peleando contra un enemigo invisible que no sabemos cuando va a aparecer. Hay mucha responsabilidad de trabajo, mucho factor suerte, pero tratamos de escuchar todas las partes, armar protocolos, miles de protocolos que estamos trabajando hoy».

El hincapié se hizo sobre la acusación al trabajo en el cuerpo, sobre lo que contestó: «me llama la atención que en estos tiempos algunos grupos políticos, opositores políticos si se quiere, estén alarmando a la población y por ahí forman opiniones, no me sorprende que se suban al barrilete de alguien que tira opiniones al aire. Esto lo estamos hablando hace mucho, pero en el caso particular del puerto, hace más de una semana que a raíz del tema de comodoro tuvimos gran movimiento aquí y tuvimos la visita de casi todo el gabinete provincial, donde dejamos aclarado cuestiones por si los puertos de Chubut se cerraban, lo que no sucedió, a raíz de eso trabajamos en un nuevo protocolo para los puertos de Santa Cruz. En Caleta tuvimos nosotros un gran movimiento al principio, que fue una queja permanente de algunos personajes que se dedicaron a mentir, hubo una sola empresa que operó, en esa oportunidad se cumplieron con todos los requisitos y la gente se embarcó y se fue. De ahí en más, empezamos con el protocolo normal que es más específico, no hay movimiento de buques en el puerto Caleta Paula de los grandes buques congeladores y hasta que no haya pedido de salida a pescar de la única empresa que está trabajando en el puerto».

Casinos: «hay una decisión provincial, estamos trabajando sobre el protocolo en Caleta, seguramente el día de hoy plantearemos cuál es la idea para la reapertura. Vamos a condimentar con algunas cuestiones para ser aún más estrictos».

Uniones Vecinales: «hay muchas que tienen bastante actividad, muchas no han acercado su protocolo y por otro lado bajo ningún contexto el personal municipal va a trabajar en las uniones vecinales. Algunas vecinales que estaban teniendo actividades no estaban autorizadas y realizaban deportes de contacto. No va a haber en esta etapa actividades públicas, porque no tenemos la logística ni el presupuesto. Esta semana vamos a tener un estudio de las actividades de cada vecinal».

Sueldos y aguinaldo: «estamos en condiciones de ir pagando al menos del sueldo de los empleados, en los primero días de la semana que viene. Ahí mismo vamos a anunciar cual es nuestra propuesta en el tema de los aguinaldos. Lo que vamos a hacer es achicar aún más la brecha, que la hemos puesto entre el 15 y el 17, vamos a ver a si la bajamos 5, 6 días, hasta que podamos empezar a pagar en tiempo y forma».

Además el intendente dijo que «estamos pensando en extender los horarios», habló sobre el trabajo mancomunado con Comodoro Rivadavia en cuanto al protocolo, el transporte de alimentos, el tránsito que se maneja, las manifestaciones frente a la municipalidad y toda actividad al rededor de la misma.



