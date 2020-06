El recuerdo del día en que Puerto Madryn se quedó sin pan

Fue un 19 de Junio de 1982, hace 37 años, cuando, tras la contienda en Malvinas frente al ejercito inglés, más de 4000 soldados argentinos comenzaron el retorno a sus hogares en el Canberra, un buque de las fuerzas armadas del país europeo, haciendo su primer por el pueblo turístico chubutense Puerto Madryn. En ese lugar, fueron recibidos por la gente, enardecida, lo cual llevó a que se agoten todos los recursos con el fin de alimentar a los combatientes. Esto recuerda, hoy desde Tigre, Buenos Aires, Eduardo Gallardo, Veterano de la guerra, que habló con Voces y Apuntes trayendo a la memoria esa jornada.

«Tuve la suerte que me sacaron la foto a mi, es una señora de marrón, la gente se nos vino encima, a pesar que los militares nos habían dicho que no teníamos que tener contacto con los civiles. El recibimiento de Puerto Madryn era algo que necesitábamos, veníamos de, no solo de la guerra, sino de un problema psíquico, de muchos militares que nos torturaron y todo, necesitábamos de la gente y ellos nos querían esconder», comenzó el relato su recuerdo Eduardo, mientras lo vemos en la foto recibiendo una tira de pan y enviando un beso con la mano en señal de agradecimiento.

Escuchá la nota completa y enterate como fue aquella tarde en Madryn se quedó sin pan:

