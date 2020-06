Diputada Toro anunció que iniciará medidas judiciales contra Jorge ‘Locomotora’ Castro y el Diputado Garrido

[Imagen de archivo]

«Era algo intrascendente, nada más que el trabajo que hacemos en la comisión», comenzó diciendo la Diputada Liliana Toro en Voces y Apuntes, con respecto al revuelo que se generó la semana pasada por el proyecto de «Ley ‘Locomotora'», el cual por inconsistencias no podía ser aprobado.

«Estábamos cerrando la reunión», cuenta Toro, «y me dice nuestro secretario de comisión que hay otro proyecto, el 143, y le digo que yo no tengo nada más. Me lo envía por whatsapp, porque estábamos haciendo la comisión por video conferencia, y cuando se comienza a leer, tiene muchas inconsistencias, digo, eso así no podemos darle ningún tipo de despacho».

«El proyecto no estaría mal», aclaró y aseguró que «no debería ser dirigido nada más, habría que hacer una corrección, no está mal reconocer a nuestros deportistas santacruceños, me parece correcto, lo que no me parece es hacer proyectos de ley a medida cuando la leyes son en carácter general».

En cuanto al embrollo que se hizo de público conocimiento por palabras del propio Jorge ‘Locomotora’ Castro, la diputada opinó «que fue una operación de prensa mal montada, por este legislador», refiriéndose a Garrido quien elevó el proyecto, «no correspondía la votación, había que cursar la nota y cuando lleguen las respuestas analizar el proyecto nuevamente y redactar el artículo que hacía falta».

Además, Toro contó como se dio la situación tras la reunión: «se cierra la comisión, me lo cruzo a Garrido, el autor del proyecto y me dice ahora esperá el sogazo, me lo dice fuerte entonces yo me río, pensando que eran solamente unas palabras y él me lo grita, sigue caminando y me dice esperá el vuelto, el mismo termino que emplea castro después en las redes sociales. Pero garrido hizo operación mediatica de prensa y lo llama a castro, porque castro no sabe lo que pasó en la reunión, no fue testigo».

«El sábado estuve con mis abogados armando la demanda, pero el proyecto se va a tratar», dijo igualmente.

Mirá la nota completa:

Liliana Toro, en los estudios de Frecuencia Patagonia 99.3MHz 📻 Posted by Voces y apuntes – oficial on Monday, June 29, 2020

Comentarios

comentar