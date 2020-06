Llugdar puso en valor la salida de un Perforador en la Cuenca Austral

El Secretario General del Sindicato Petrolero Jerárquico de la Patagonia Austral, participó este miércoles de la videoconferencia en la cual la operadora CGC anunció la importante novedad para reiniciar la búsqueda de Gas en dicha zona.

José Dante Llugdar, acompañado en la Sede Central de Comodoro Rivadavia por el Secretario Adjunto, Luis Villegas; tomaron parte del encuentro virtual junto al Vocal de la Institución y Encargado de Sede en Río Gallegos, Ricardo Soporsky, quien lo hizo desde la capital de Santa Cruz.

Del mismo participaron Hugo Eurnekian -Presidente y CEO de la empresa-; el Ministro de Trabajo santacruceño, Teodoro Camino; la Ministra de Producción de la provincia, Silvina Córdoba; el Presidente de Instituto de Energía (IESC), Matías Kalmus; el Subsecretario de Hidrocarburos de la Nación, Juan José Carbajales; Pedro Luxen de Petroleros Privados; Marcelo Turchetti de Petroleros de la Cuenca Austral y Sergio Sarmiento, del Sindicato de Camioneros.

“Ha sido una semana compleja, con muchas novedades, y si se le suma el tema de la salud eso lo hace todo aún más complicado y cada uno con sus responsabilidades, debemos llevar adelante todo esto, transitar esta situación”, dijo el dirigente sobre el marco general de la Industria, recordando que “hoy no hay consumo ni actividad y las condiciones no son las mejores, pero hay lugares donde se está comenzando a activar, como ayer en la Cuenca Austral, donde se activó nuevamente un Equipo de Perforación, algo que hace mucho tiempo no se daba”, enfatizó el dirigente reconociendo la importancia del anuncio efectuado.

El reinicio de labores de Perforación se dará en El Cerrito, por parte de la compañía CGC, tarea que realizará el Equipo Petreven H-205 en Campo Indio 1026 (CI-1026), un pozo vertical en un Yacimiento no convencional de areniscas tight, ubicado a 1.640 metros de profundidad, que será terminado con la tecnología de fractura hidráulica.

El Secretario General Jerárquico celebró tal decisión por el impulso que significa para la región y agregó que “se vienen más novedades porque se está acordando también en la zona de Comodoro Rivadavia, en Chubut, incrementar la actividad por parte de una operadora muy importante, donde ya se están cerrando los acuerdos y trabajando para volver a la normalidad”.

Perspectivas

Llugdar se mostró optimista por la mejora del precio del Barril de Crudo, para empezar a sortear el panorama atípico de la Industria Petrolera “porque no es normal lo que está ocurriendo, a veces uno puede tomar todas las precauciones y hay cosas que se tornan inevitables: no podemos estar aislados ya que consumimos elementos que vienen de fuera, los traen de otro lugar. Entonces, hay que extremar los cuidados pero siempre algo se puede escapar, y eso desata otras cuestiones que tienen que ver con la comunidad”.

“Hay que poner mesura en estos momentos tan difíciles, recordar que hay gente en situación de riesgo en el plano laboral, y eso se ve los comercios que están cerrando a nivel país y a nivel mundial. No estamos ajenos a eso pero hay que tener tranquilidad de parte de los dirigentes, aquellos que tenemos una responsabilidad y nos toca transitar esta etapa”, analizó.

Salario y aguinaldo

“Primero debemos entender en qué situación estamos, porque aquellos Trabajadores que siguen trabajando normalmente, van a percibir sus salarios de la manera habitual, y para aquellos que están en su domicilio se está negociando y si bien todavía no hemos firmado, hemos hecho importantes avances para continuar con el acuerdo del 223 Bis”, aclaró Llugdar.

En diálogo con la Secretaría de Actas, Prensa y Propaganda que conduce David Klappenbach, señaló en tal sentido que “en eso estamos trabajando firmemente todos los sindicatos del país, si bien hay algunas instituciones que piden una cosa u otra, pero en esa línea estamos prácticamente todos los gremios de hidrocarburos en la Argentina”.

En ese marco, aseguró que “se está pidiendo una extensión y en esa línea de venimos trabajando la gran mayoría de los dirigentes; y justamente ayer tuvimos varias reuniones donde participamos junto a Jorge Ávila por estas cuestiones de la nueva modalidad, donde tomó parte gente de la ANSeS teniendo en cuenta que hay mucha gente en condiciones de jubilarse, pero nos reconocieron que desde ese organismo todavía no pueden volver a trabajar la normalidad y al no haber atención, no se puede comenzar con ese trámite por el momento”.

En cuanto a definiciones sobre el pago del SAC, el líder sindicalista dijo que “si el Trabajador se desempeñó normalmente en su jornada como corresponde durante todo este tiempo, va a percibir ese salario como lo indica la Ley. Si trabajó durante el último semestre, lo percibirá como corresponde y si por alguna circunstancia estuvo en alguna situación especial, en condición de domicilio percibiendo un salario del 60% sin trabajar, va a cobrar de acuerdo al porcentaje”.

“Esto se da así porque creemos que realmente tiene que ser de esa manera. No está en las mismas condiciones el Trabajador que está en su domicilio que aquel que está en el Yacimiento. Si hoy le sumamos las condiciones climáticas, entonces no sería justo que sea de otra manera”, determinó Llugdar, para finalmente expresar que la forma de pago del aguinaldo -si será en cuotas o no- se está discutiendo por Cámaras, y que la parte sindical aún no se expidió en ese sentido.

