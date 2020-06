Mercado dio Inicio al Periodo de Sesiones del HCD

Guillermo Mercado fue recibido en el recinto en un cuarto intermedio, para dar la bienvenida al periodo de sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante para el año 2020.

El jefe comunal hizo un repaso cronológico de todas las acciones llevadas adelante ante la pandemia de COVID-19. Expresó su satisfacción al trabajar junto un Comité de Emergencia donde todos los actores de la comunidad están representados.

También destacó la fortaleza con la que la comunidad de Los Antiguos atravesó todo este proceso de cuidados ante el virus que puso en vilo al mundo. Aseguró que la sociedad de Los Antiguos tuvo una valiosa experiencia con el volcán Hudson, lo que permitió hacer un poco más fácil la tarea de cuidarnos y atender las necesidades de cada ciudadano.

Guillermo Mercado, expuso una presentación, punto por punto, de los diferentes aspectos en los que trabajó el municipio en estos últimos 4 meses.

“El municipio no para e incluso comenzó a trabajar en una serie de problemáticas que surgieron, y otras que se visibilizaron con ella”, sostuvo el Intendente.

Las acciones en el área de salud, tuvieron un apartado especial, donde quedó plasmado todo el trabajo articulado para lograr mejoras en el sistema local de salud, desde las necesidades urgentes hasta la concreción de la obra de ampliación y creación del quirófano, por más de $16.000.000. El Intendente Guillermo Mercado agradeció a todo el personal hospitalario por la responsabilidad y el compromiso asumido en esta crisis, y festejó la llegada de nuevos profesionales.

“El Municipio, de febrero a la actualidad, perdió más de 5 millones de pesos. A pesar de ello, hemos seguido avanzando y teniendo presencia del estado, mantuvimos y reforzamos la asistencia, pudimos aumentar los planes sociales e incrementar los módulos alimenticios”, aseguró Guillermo, quien además manifestó su interés por tratar con celeridad la nueva Ley de Coparticipación, “Los municipios chicos como el de Los Antiguos, no estamos en condiciones de proyectarnos, sin una nueva ley. Continuamos coparticipando por 3400 personas cuando ya superamos los 8000. Es imperativo lograr repartir más equitativamente los ingresos. Los sueldos de los municipales antigüenses son muy bajos y no podemos pensar en aumentarlos, sin discutir esto antes. Soy responsable y no me gusta generar falsas espectativas respecto a la recomposición salarial”.

Mercado insistió en que “el camino hacia la mejora de los salarios es mejorar los ingresos y generar recursos, debemos ser creativos, sumar esfuerzos, y durante ese período podemos tomar decisiones que alivien las necesidades de los municipales, y es por ejemplo, lo que buscamos con el proyecto de la Proveeduría Municipal.

Guillermo Mercado dio a conocer una realidad que quedó expuesta con la pandemia: la cantidad de ciudadanos y ciudadanas antigüenses, que verdaderamente trabajan en el sector minero.

El Intendente, explicó que durante el trabajo con las empresas mineras por los protocolos para el ingreso y egreso de empleados a la localidad en la etapa de aislamiento social, preventivo y obligatorio, quedó a la vista, cuantas personas realmente viven en Los Antiguos, trabajan en la minería.

Según Mercado, entre Perito Moreno y Los Antiguos, no cubren más del 10% del total de empleados. El Intendente sostuvo que está trabajando activamente para mejorar ese porcentaje significativamente y aumentar las ofertas laborales en ambas localidades, por parte del sector. Para ello comunicó que se está armando una base de datos con el detalle de los desempleados y desempleadas.

Preocupado por el impacto de la pandemia en la economía y especialmente en el sector turístico, Guillermo Mercado expuso el trabajo que se está llevando a cabo para comenzar por una reactivación del turismo en el ámbito interprovincial. Mencionó además el trabajo con Vialidad Provincial y la Secretaría de Estado de Turismo de la Provincia, para fortalecer el desarrollo de la Ruta Escénica Nº41, así como también el cambio de dominio en la traza para establecer legalmente el tramo Los Antiguos-Lago Posadas.

