Daniel Roquel: “solicitamos información al Ministerio de Salud sobre las políticas públicas para prevenir el suicido”

El legislador radical presentó un pedido de informe al Ministerio de Salud sobre las medidas y acciones implementadas para prevenir el suicidio en Santa Cruz.

En las últimas horas se dio a conocer la triste noticia sobre un nuevo joven que se quita la vida en Río Gallegos. Es apenas un caso más dentro de los cientos que se vienen produciendo, lamentablemente, en toda Santa Cruz durante los últimos años.

“Es lamentable que desde el Estado no se haga nada. Todos los días sufrimos la noticia de un joven o una joven que se quita la vida porque no se lo contuvo, no se lo escuchó y no se le brindaron las herramientas para encaminar su vida” señaló el diputado Daniel Roquel.

“Queremos saber porque Santa Cruz sigue encabezando el ranking nacional de suicidios en proporción a la población que tiene. No puede ser que no se destinen fondos a la salud mental, no se brinden alternativas para el esparcimiento y falten profesionales e infraestructura para contener” añadió el diputado por la UCR.

“Espero que mis pares me acompañen, este es un flagelo que afecta a toda la comunidad de Santa Cruz por igual y nadie está exento de sufrir una pérdida que podría haberse evitado” concluyó el Presidente del Bloque Nueva Santa Cruz.

Comentarios

comentar