El Calafate se aproxima a los 60 días sin casos

Luego de ser una de las ciudades con la tasa más alta de casos positivos de coronavirus sobre el comienzo de la pandemia, el centro turístico El Calafate está próximo a los 60 días sin casos, ayudando a que la provincia siga igualmente por ese rumbo.

Por la situación, habló el matutino de Frecuencia Patagonia 99.3, ‘La mañana en Patagonia’, Pascual Casal, secretario de gobierno de dicha ciudad, quien aseguró que «efectivamente, Calafate fue uno de los lugares sin duda donde más fuerte impactó (el Covid-19), no solo a nivel provincial sino a nivel nacional, en algún momento tuvimos la tasa de incidencia más alta del país, teníamos un caso cada 4 mil habitantes cuando a nivel nacional era uno cada 24 mil. Con decisiones oportunas que se tomaron a tiempo, muy fuertes, hoy podemos decir que llevamos casi 60 días sin nuevos casos, con la tranquilidad de saber que El Calafate administró bien este brote hacia adentro y hacia afuera, no se dejaba entrar ni salir de la ciudad, para no contagiar a otras ciudades».

«Hoy se ha flexibilizado bastante, la voluntad del municipio es que se reanuden todas las actividades pendientes», contó.

Escuchá la nota completa y enterate como sigue El Calafate en tiempos de pandemia:

Comentarios

comentar