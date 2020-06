“Hay que ser solidarios con los compañeros que trabajan en otra provincia”

José Dante Llugdar, Secretario General del Sindicato Petrolero Jerárquico de la Patagonia Austral, puso en valor el consenso alcanzado en las últimas reuniones por teleconferencia para que los Trabajadores de la Industria que deban cruzar el límite entre Chubut y Santa Cruz, lo puedan hacer bajo las normas de seguridad y salud debidas, y de acuerdo a un listado que los identifique.

El líder sindicalista mencionó que en esta clase de mesas de discusión siempre alguien puede fijar posición, pero lo más importante es que se llegó a un consenso, en el cual estuvieron de acuerdo las operadoras y las autoridades políticas, además de su Gremio y el de Petroleros Privados del Chubut.

Llugdar indicó que “las empresas y las operadoras tienen cada una su protocolo, por lo tanto no hubo que inventar nada ni hacer cosas raras. Llegamos a un acuerdo en el cual los Trabajadores van a poder ir hacia Chubut y desde allí podrán venir a Santa Cruz”, dijo desde Caleta Olivia, donde ha tenido actividades de agenda durante toda la semana.

“Simplemente, las operadoras van a tener que preparar un listado donde se denuncie qué tarea van a realizar quienes pasen hacia la otra provincia”, señaló el dirigente, quien recordó que “tenemos la suerte de que aquí en Santa Cruz por ahora el tema está controlado y hoy por hoy es diferente lo que está ocurriendo en Chubut y en particular en Comodoro Rivadavia”.

En ese marco, realizó una expresión de deseos: “ojalá podamos avanzar en las fases y no tengamos que retroceder, porque nosotros vivimos de esta actividad; pero también debemos cuidar la salud de la población y de los trabajadores”, publica hoy la Secretaría de Actas, Prensa y Propaganda que conduce David Klappenbach.

La gente que está involucrada

“Hay aproximadamente un 10% de nuestros Trabajadores que están afectados por esta situación, que van de Santa Cruz a Chubut, en tanto que a la inversa el número es más grande, porque desde Chubut hacía Santa Cruz ese número oscila entre un 18 y un 20%, esto sin contar que también es cierto que van y vienen trabajadores de UOCRA ya que esto está todo integrado”, detalló Llugdar.

Por tal motivo, enfatizó que no es tan fácil marcar límites. “Hay Trabajadores que están radicados en tal lugar y tienen una especialización, y si trabajaron en un Yacimiento por más de 15 o 20 años, es difícil decirles que ‘a partir de mañana no pueden ir más’; y esto lo hemos charlado con Jorge (Ávila), que así como hay trabajadores que iban desde Santa Cruz cuando no había actividad, o al revés, en esto hay que ser solidarios. Lo dijo él mismo, porque en esas ocasiones se tuvieron posibilidades de Trabajo, entonces hay que tener una mirada más amplia y no quedarse con lo que sucede en un solo sector”.

Comentarios

comentar