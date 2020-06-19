Detienen a sospechoso por «Muerte en Riña»

PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE INVESTIGACIONES EJECUTO ORDEN DE ALLANAMIENTO EN BARRIOS SAN MARTIN POR CALLE ESTRADA, EN RELACIÓN A UNA INVESTIGACIÓN QUE SE ORIGINO A RAÍZ DE UNA PELEA QUE HABÍA TRASCURRIDO EL DÍA LUNES 15 EN HORAS DE LA TARDE EN INMEDIACIONES DEL GIMNASIO ENRIQUE MOSCONI.
EN ESE LUGAR UNA PERSONA DE SEXO MASCULINO HABRÍA RESULTADO LESIONADO CON UN ARMA BLANCA, LA CUAL DEBIDO A LA LESIÓN QUE RECIBIERA AL DÍA SIGUIENTE PERDIÓ LA VIDA EN EL HOSPITAL LOCAL.
SE PUDO DETERMINAR QUE EL PRESUNTO AUTOR DEL HECHO UNA PERSONA DE SEXO MASCULINO MAYOR DE EDAD, HABRÍA ESTADO OCULTO EN UNA VIVIENDA DEL DOMICILIO EN DONDE SE ALLANO.
LOGRÁNDOSE LA DETENCIÓN DEL CAUSANTE, COMO ASÍ TAMBIÉN EL SECUESTRO DE ELEMENTOS DE INTERÉS PARA LA INVESTIGACIÓN.