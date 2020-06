Vecinos subidos en antena por reclamo

Vecinos de la ciudad se subieron a una antena de al rededor de 80 metros colocada en la comuna local en reclamo por la continuación de la red de gas del Barrio Ara San Juan.

Diego, vocero del barrio, contó que «estamos desde ayer, hicimos una olla popular, armamos la carpa y nos quedamos toda la noche, reclamando la red de gas en nuestro barrio. Hoy a la mañana me fui a mi casa y volví y me desayuné con esto de dos vecinos que están subidos a la antena por el reclamo».

«Ayer tuvieron dos vecinos una comunicación con la ministra de Desarrollo Social» , agregó, «y les dijo que ella iba a tener una reunión con el intendente y nos iban a comunicar alguna respuesta. No hubo ninguna aparentemente porque no se acercó nadie a hablar con nosotros. Y decidimos hacer el acampe y nos quedamos toda la noche con un par de vecinos. En realidad desconozco si se concretó o no la reunión, pero nosotros no tuvimos respuesta».

Debido al acampe, Diego comentó que como resultado «salió a hablar con nosotros el señor Calicate, fue el único que se hizo presente y dio la cara. Estamos esperando respuesta de eso. En el barrio tenemos una parte de la materia prima, que habían arrancado, hicieron unos 250 metros más o menos y quedó parado. La obra arrancó en tiempos de campaña política, que nosotros llevamos materiales, ayudamos, y más o menos en diciembre se paralizó».

Además, también «lo que estamos reclamando es que nos den una garrafa, hicimos una pacto y el gobierno se comprometió con la garrafa social que queda en 350 pesos y nos llevaron la otra vez leña que alcanzó para 32 vecinos. Lo de las garrafas quedó todo en charla pero no se concretó. En los comercios la compramos a $700. Más o menos te dura entre 15 y 18 días, solo para cocinar. Para calefaccionar dura máximo 48 horas».

En cuanto a los vecinos subidos a la antena: «ellos tienen la voluntad de bajarse, pero están cansados, son padres de familia, uno tiene a su padre mayor de edad con problemas de salud, quieren que se reactive la obra y que no les hagan causa. Lo que estamos pidiendo es la reactivación de la obra para que los dos vecinos puedan bajarse de las antenas y que nos les hagan ninguna causa, y que se reactive la obra porque tenemos frío».

«Vamos a seguir en el municipio hasta que nos den una respuesta positiva, ahí nos retiramos. Agradecemos a la comunidad por su solidaridad, nos ayudaron mucho trayendo fideos y cosas calientes. Calicate se presentó y dijo que que iba a ver si nos dan una respuesta favorable», finalizó.

