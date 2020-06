Mostaza Delivery llega a Caleta

A través de la plataforma de Pedidos Ya, Mostaza lanza el servicio de entregas a domicilio en toda la ciudad.

Mostaza, la segunda cadena de fast food más importante del país, lanza el servicio de delivery en Caleta Olivia a través de la aplicación de Pedidos Ya, que les permitirá a todos los habitantes de la ciudad poder disfrutar en sus hogares de las mejores hamburguesas, sabiendo que cada pedido está elaborado con el mayor cuidado y las más estrictas medidas de seguridad.

Para realizar sus pedidos, los caletenses sólo tendrán que descargar la aplicación de Pedidos Ya -disponible en todo tipo de teléfonos celulares- o bien, ingresar al sitio web (www.pedidosya.com.ar). Allí deberán registrar sus datos y dirección y ya estarán listos para descubrir todo el menú de Mostaza y elegir los combos favoritos. Luego, la plataforma de Pedidos Ya ofrecerá el pago en efectivo o bien, online con tarjetas de crédito o débito. Una vez finalizado el pedido y chequeado el método de pago, sólo queda esperar unos minutos a que el local prepare el pedido y el llevador lo acerque a su casa.

Además de las hamburguesas más grandes, se podrán encontrar postres y toda la mejor cafetería. Para los más chiquitos, Mostaza propone la cajita infantil, con toda la colección de juguetes de Cómo entrenar a tu Dragón 3.

A su vez, otra forma para disfrutar de Mostaza es a través del servicio de Take Away: si el cliente tiene que salir y pasa cerca de la sucursal, ubicada en Monseñor Fagnano 100, también podrá realizar su pedido personalmente: se acerca al local de 9:30 a 23 hs, donde un anfitrión podrá mostrarle todo el menú disponible, contarle acerca de los beneficios disponibles a través de la app de Mostaza y allí mismo realizar su pedido para llevar a casa, la oficina, etc., todo en un marco de extremo cuidado y seguridad en la manipulación de los alimentos.

MOSTAZA TE CUIDA

“En el contexto de la pandemia, desde la compañía lanzamos en todo el país Mostaza te cuida, una campaña que nuclea a todas aquellas medidas que se están llevando adelante en cada uno de los locales y que constituyen la principal prioridad de la empresa hoy: proteger y cuidar a clientes y empleados”, aseguró Leandro Castorani, Director Comercial de Mostaza.

Por eso, la compañía extremó las medidas de higiene y sanitización e intensificó los cuidados entre el personal: se toma la temperatura a cada empleado y hay un uso obligatorio del barbijo, realizan lavados de manos con mayor frecuencia que la habitual, instalaron estaciones de sanitizado con alcohol en gel para clientes y otra para riders de delivery, se marcaron en el piso cada una de las posiciones para la fila de cajas, de manera que se respete la distancia social y se reduzca así la capacidad del local en la espera también, así todos pueden disfrutar en su casa de un producto delicioso, seguro y de la mejor calidad.

Sobre Mostaza

Mostaza abrió su primer local en Argentina en el año 1998 y en la actualidad ya es una de las dos principales cadenas de comidas rápidas del país, con más de 4.500 empleados en más de 140 sucursales, ubicadas en las plazas comerciales más importantes del país.

Los locales de la marca reflejan las últimas tendencias de diseño y funcionalidad, contribuyendo a su objetivo de continuar sumando valor a la experiencia de los consumidores, amantes de sus hamburguesas.

