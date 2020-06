Dio positivo de coronavirus un trabajador petrolero de una empresa de servicios de Comodoro

El caso fue confirmado a ADNSUR. El operario desempeña tareas en la empresa Superior y como consecuencia del resultado positivo, se cerró la base y se aisló a los compañeros de trabajo.

Un trabajador petrolero de la empresa ‘Superior’ dio positivo de Covid-19, mientras se esperan los resultados de otros dos operarios, de las firmas DLS y Chaparro. En todos los casos, se trata de vínculos directos con tripulantes del buque pesquero ‘Santorini’. De este modo, suman 31 casos derivados a partir del foco de la embarcación, desde que se conocieron los ocho contagios de marineros el viernes último. En la región se suman otros cinco casos de Rada Tilly, por lo que el total asciende a 36 personas, mientras se espera la confirmación de otros 230 casos en análisis.

Según confirmó Jorge Ávila en contacto con ADNSUR, uno de los trabajadores que había sido “hisopado” (toma de muestra para el análisis de PCR) el lunes, dio resultado positivo de Covid 19, por lo que la base de la empresa Superior ha sido cerrada para tareas de desinfección.

En el transcurso de la mañana de este miércoles, se aguarda conocer el resultado del operario de DLS, mientras que en la tarde se contaría con el resultado del análisis para el operario de la firma “Chaparro Hnos”, que se desempeñaba en áreas de Diadema.

“Esto demuestra que los protocolos han funcionado –señaló Avila-. En algunos casos la activación ha demorado dos o tres horas más, pero indudablemente tampoco se puede pensar que apenas se sale está la solución, no es así. Se hizo el hisopado y en 48 hs o 72 hs está el resultado y la gente no presenta ningún síntoma. Debemos esperar los tiempos del sistema de salud”, expresó, en referencia a la ansiedad generada en el sector.

En relación al anuncio sobre la suba de equipos que se formuló en los últimos días (14 work over y 6 perforadores, que se sumarían a los 17 pulling que se mantuvieron activos), precisó que “por ahora se continúa con el mismo plan. Sería peor si no supiéramos el origen de estos contagios y lo que está pasando el virus. Los casos están encapsulados y se está previniendo. Hay miedo y pánico, pero tenemos que ser sinceros. Con 7.500 trabajadores en la casa, si no activamos nosotros, va a ser muy difícil para todos”.

Finalmente, detalló que hoy habrá una reunión por teleconferencia con el Ministerio de Trabajo de la Nación y las operadoras, en busca de prolongar el acuerdo de reconocimiento parcial de salarios para operarios que continúen sin actividad. Por ese convenio, las empresas debían abonar al menos el 60 por ciento del haber habitual, pero caducó el último 31 de mayo.

Por eso, se apunta a la reactivación del sector, pero esto depende de que haya demanda de combustibles y de gas, algo que por la cuarentena permanece prácticamente paralizado en todo el país.

Fuente: ADNSUR

Comentarios

comentar