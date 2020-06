Continúa la convocatoria para la IV edición del Concurso de Fotografía

El Gobierno de la Provincia, a través de la Secretaría de Estado de Ambiente, inauguró el IV Concurso Fotográfico Ambiental “El ambiente desde casa”, con el objetivo de capturar los ambientes del hogar en momentos de pandemia. El jurado invitó a la comunidad a sumarse.

El certamen se lanzó en el marco del Día Mundial del Ambiente adaptado al contexto actual y promoviendo en lxs participantes el retrato de la percepción propia del ambiente desde la cotidianidad del hogar.

Pablo Godoy, quien forma parte del jurado en este concurso manifestó: “Es una iniciativa que nos ayudó a tener una mirada del ambiente desde distintas perspectivas y la fotografía que tiene que ver con algo tan transversal”. Se refirió a la propuesta como “un disparador de muchos sentimientos a través de imágenes».

“Yo les digo al público en general que aprovechen las luces que entran por las ventanas las sombras, los reflejos, la luz entre las hojas y usar la ventana como un marco natural, o la luz que entra y que proyecta sombras en el interior de nuestro hogar”, finalizó Godoy.

Asimismo, Horacio Córdoba, quien también forma parte del jurado comentó: “Esta es la cuarta vez que se organiza el concurso y me convocaron nuevamente, cosa que agradezco mucho por la confianza. Es la primera vez que va a haber una mujer fotógrafa en el jurado, cosa que también me alegra mucho”, refiriéndose a Verónica Tresguerres quien se sumó al grupo de jurados del concurso.

“Se puede hacer de todo dentro de la casa, se puede hacer fotos de día de noche, afuera, desde adentro hacia afuera”, explicó Córdoba.

“Aparte las situaciones que se dan dentro del hogar, que hay muchísimas, es interesante también por que estimula a que la gente mire su entorno y busque algo que sea llamativo”, apuntó. “Uno tiene que sentarse y mirar, ver las situaciones con la familia, hermano, padres, abuelos con quienes convivan con uno, situaciones que se dan que por ahí no son habituales o que uno no les presta atención. Lo cotidiano, como por ejemplo mirar tele, conversar, tomar algo con los familiares. Y si no otras cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con elementos distintos que no eran habituales, el alcohol, la lavandina”, profundizó el fotógrafo.

El jurado invitó a toda la comunidad para participar y señalaron que es un buen momento para “descubrir cosas distintas” que se dan en el entorno familiar y a potenciar la imaginación.

Se recuerda que el concurso es para todo el público de todas las edades y el mismo contenido se deberá mandar al correo seaimagenes@gmail.com.

