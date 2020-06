El protocolo Covid-19 para odontólogos provocó una importante reducción de pacientes, y las obras sociales y prepagas dejaron de cubrir el servicio de odontología en todo el país. A esta problemática, se suma la adquisición de insumos a precio dólar, con una aumento de hasta el 300%. Por eso, los odontólogos de Caleta Olivia se movilizarán este mediodía ante la situación crítica que están viviendo.

La Dra. Noelia Paulon, Presidenta del Círculo de Odontólogos de Zona Norte dialogó con Voces y Apuntes acerca de las diferentes problemáticas que viven en la actualidad. “Los odontólogos estamos en terapia intensiva, en Santa Cruz y en toda la Argentina. El problema principal es con las prepagas y las obras sociales que no llegan a cubrir los valores que nosotros necesitamos para solventar los gastos mínimos. Se suspendieron todas las obras sociales y las prepagas en toda la Argentina”, indicó.

Al problema con las obras sociales y prepaga, se le suman otros, como el aumento de todos los insumos que son importados y se pagan a precio dolar. “Como ejemplo, una caja de guantes en febrero estaba $300, y hoy la estamos pagando $800 como barato”, expresó.

“Las obras sociales hoy tampoco están cubriendo los elementos de bioseguridad y desinfectantes que se necesitan según los protocolos establecidos por Covid-19. Hoy con la pandemia, la odontología cambió radicalmente. Entre paciente y paciente tiene que pasar hasta una hora para desinfectar. Si un odontólogo antes atendía 20 pacientes por día, hoy puede hacerlo con 4 o 5 solamente”, relató Noelia Paulon.

La única opción para los pacientes es pagar las consultas como particulares, con un costo mínimo de $1.000 que exige el Colegio de Odontólogos de Santa Cruz. “Lamentablemente no podemos hacer obras de caridad, no podemos poner de nuestro bolsillo para pagar los insumos. La demanda es muy baja, se están atendiendo uno o dos pacientes por día. No todos cuentan con 4mil o 5mil pesos para hacerse un tratamiento”, expresó.

A raíz de las problemáticas en el sector, este mediodía a las 13 horas, habrá una movilización vehicular que se concentrará en la planta de Termap y marchará por todo el centro de Caleta Olivia.

Escuchá el audio completo:

Comentarios

comentar