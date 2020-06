Fundación CADACE cumple 29 años

«Es una historia larga», dijo Juan Heupel, uno de los fundadores de CADACE, mediante comunicación telefónica, acompañado por Silvina Sotomayor en los estudios de Frecuencia Patagonia, socia voluntaria hace muchos años del lugar. «Nosotros cuando comenzamos, en la década del ’90, no existía ningún tipo de legislación con respecto al medio ambiente, ni siquiera la gente lo hablaba», comenzó el relato.

«Captamos parte de esa información, nuestra cabeza se dio vuelta porque también éramos gente de Caleta que cazábamos animales, tirábamos basura en el campo, hacíamos asado en la playa y dejábamos todo tirado, ni siquiera se nos pasaba por la cabeza que estaba mal dejar una botella, y como todo fuimos cambiando», continuó Heupel.

Además, recordó lo difícil que era empezar el cambio: «aquellos que nos dimos cuenta primero que otros de este tema sufrimos mucho porque la gente no entendía que no había que tirar basura, que no había que tirar petroleo en el campo».

