Secuestran Armas y Droga en operativos policiales

La Policía de Caleta Olivia realizó diferentes operativos en relación a hechos de robos que se sucedieron en los últimos días.
«EL DÍA VIERNES 06 DE JUNIO EN HORAS DE LA NOCHE, PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE INVESTIGACIONES CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE CALETA OLIVIA, PROCEDIÓ A EJECUTAR CUATRO ORDEN DE ALLANAMIENTO EN BARRIOS 2 DE ABRIL, MIRAMAR, COSTANERA Y UNIÓN, PROCEDENTE DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NRO. UNO LOCAL,
EN RELACIÓN A UNA INVESTIGACIÓN QUE SE ORIGINO A RAÍZ DE VARIOS HECHOS OCURRIDO EN EL BARRIO 3 DE FEBRERO DE ESTA LOCALIDAD, EN DONDE LOS AUTORES INGRESABAN A LA CASAS PARTICULARES, CON ARMAS DE FUEGO, CON SUS PROPIETARIOS EN SU INTERIOR REDUCIENDO A LOS MISMOS Y SE APODERABAN DE SUS EFECTOS PERSONALES.
LOGRÁNDOSE DETERMINAR A RAÍZ DE UNA INVESTIGACIÓN LA INDIVIDUALIZACIÓN DE LOS DOMICILIOS ANTES MENCIONADOS DE LOS PRESUNTOS AUTORES Y EN EL RODADO EN QUE CIRCULARÍAN.
PROCEDIÉNDOSE EN LOS ALLANAMIENTO AL SECUESTRO DE ELEMENTOS DE INTERÉS COMO SER ARMAS DE FUEGO, MUNICIONES, SUSTANCIA ESTUPEFACIENTE, MARIHUANA Y COCAÍNA COMO ASÍ TAMBIÉN EL RODADO EN EL QUE SE MOVILIZABAN.
EN TANTO QUE LOS OCUPANTES DE LA VIVIENDA FUERON APREHENDIDO A DISPOSICIÓN DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NRO. UNO LOCAL. ASIMISMO SE CONTO CON LA COLABORACIÓN DEL PERSONAL DE LA DIVISIÓN DEL GRUPO DE OPERACIONES ESPECIALES, DIVISIÓN INFANTERÍA, DIVISIÓN GABINETE CRIMINALÍSTICO, DIVISIÓN NARCO CRIMINALIDAD , DIVISIONN COMISARIA 1RA Y 3RA DE ESTA LOCALIDAD