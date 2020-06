Nadia Cid, paciente trasplantada

El 6 de Junio se conmemora el Día Mundial de los Pacientes Trasplantados, y Nadia Cid, joven de Río Gallegos, que se realizó hace algún tiempo un trasplante bi pulmonar en Capital Federal, recordó su experiencia en La Mañana en Patagonia.

«En el año 2013 comienza todo, me detectaron una enfermedad que se llama hipertensión pulmonar primaria, que es sin cura, tenes muchos tratamientos antes de llegar al trasplante», contó Nadia.

«Todos los tratamientos me dejaron de hacer efecto a lo largo de los años y el año pasado los médicos me dijeron que ya no había nada más que hacer, que entraba en lista de espera para hacerme un trasplante. Ya me habían hablado de eso pero lo veíamos muy lejano, pensaba que los tratamientos me iban a hacer efecto pero iba avanzando la enfermedad».

«Fui en Agosto a Bs As y empezamos con todo el prequirúrgico en la Fundación Favaloro y me dijeron que estaba apta para estar en lista de espera, no esperaba que estaba en urgencia, en lista de prioridad, que es para estar internada. El 17 de octubre entre en salita de emergencia y quedé internada», recordó.

Además, aseguró que quiso hacer conocida su situación: «una amiga me preguntó que me parecía si hacía público mi caso y le dije que si, uno puede concientizar».

Escuchá la nota completa y enterate más sobre la operación, la donación la recuperación y la repercusión en las redes de la enfermedad de Nadia:

